شكرا لقرائتكم خبر عن استشارى نساء يوضح فوائد فيتامين ب 12 لصحة دماغ الجنين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الدكتور حاتم محمد حسن استشارى أمراض النساء والتوليد بالمركز القومى للبحوث أن الأم الحامل تحتاج خلال رحلة حملها إلى تناول الكثير من الفيتامينات الأساسية لدعم صحتها وصحة الجنين طوال فترة الحمل 9 أشهر.

وأضاف استشارى أمراض النساء والتوليد، فى تصريح خاص لـ"الخليج 365"، أن الجنين خلال فترة الحمل وبعد الولادة يحتاج بشكل كبير إلى فيتامين ب 12 العنصر الضرورى لنمو دماغ الجنين خاصة إذا تم تناوله مع حمض الفوليك، مضيفا أنه خلال فترة الحمل يحصل الجنين على مخزون من فيتامين ب 12 من الأم عن طريق الطعام أو المكملات التي تحصل عليها الحامل، وبعد الولادة يحصل الرضيع على حصته من فيتامين ب 12 من الرضاعة الطبيعية، لذا نؤكد دائما ضرورة أن تحصل الأم خلال فترة الحمل وأول 6 أشهر بعد الولادة على مستويات كافية من فيتامين ب 12.

وأوضح الطبيب أن أهمية فيتامين ب 12 تأتى أنه من أهم العناصر التي تساهم في تقوية ودعم صحة الجهاز العصبى وصحة الدماغ للطفل أول شهور تكوينه، كما أنه ضروري لتكوين الأنبوب العصبي للطفل، وتطور العمود الفقري، ويعمل مع حمض الفوليك على إنتاج خلايا الدم الحمراء.

وعن أهمية أحماض أوميجا 3 للجنين أشار الدكتور حاتم أن أوميجا 3 هي نوع من أنواع الأحماض الدهنية المتعددة والتي تعتبر عناصر غذائية أساسية للصحة والنمو، كما أنها ضرورية للنمو العصبي والبصري المبكر للطفل، لذا يجب أن تحصل عليها الأم خلال فترة الحمل وبعد الولادة أيضا لضمان حصول الجنين على ما يلزم منها، وتشمل الأطعمة التي تحتوي أوميجا 3، السلمون والتونة والسردين والأنشوجة والرنجة والمسكرات.

وأوضح الطبيب أن بعض الأطعمة والمشروبات التى تحتوى على فيتامين ب 12 تشمل اللحوم الحمراء، منتجات الألبان، المأكولات البحرية، الكبد البقري، والسلمون، والحبوب والبقوليات.