شكرا لقرائتكم خبر عن طرق وقاية كبار السن من خطر السقوط والتعرض للكسور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كبار السن أكثر عرضة للسقوط الذى يؤدى إلى إصابات خطيرة وكسور فى العظام، وهناك عدة طرق للوقاية من السقوط، نتعرف عليها فى السطور التالية.

بحسب ما ذكر موقع "Health" فإنه مع تقدمنا فى العمر، تتغير أجسامنا بطرق يمكن أن تزيد من فرص السقوط، على سبيل المثال يصبح وقت رد الفعل أبطأ، وتقل مرونة المفاصل وتتغير طريقة المشى، علاوة على فقدان كثافة العظام وهشاشتها وكل هذا يزيد خطر الكسور.

وهناك عدة أسباب تؤدى إلى السقوط منها بعض الأدوية تزيد من فرصتك فى السقوط وتؤثر على التوازن وتسبب الدوخة وأسباب أخرى تشمل..

أمراض مزمنة تؤثر على الحركة

تؤثر بعض الأمراض المزمنة على توازنك بطرق غير متوقعة، إذا كنت تعاني من مرض السكري، أو انخفاض ضغط الدم، أو هشاشة العظام، أو التهاب المفاصل، أو تاريخ من السكتة الدماغية، أو فقدان الرؤية والسمع، فأنت أكثر عرضة لخطر السقوط، الإصابة بحالات صحية مزمنة متعددة تزيد من خطر السقوط بشكل أكبر.

نمط الحياة المستقر يمكن أن يساهم فى السقوط

عندما لا تتحرك كثيرًا، فقد يؤدى ذلك إلى ضعف العضلات وردود الفعل البطيئة ستساعدك ممارسة التمارين الرياضية وتمارين التمدد بانتظام على بناء القوة وتحسين توازنك.

أوصى مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC) بأن يحصل كبار السن (الذين تبلغ أعمارهم 65 عامًا فما فوق) على 150 دقيقة على الأقل من التمارين المعتدلة كل أسبوع.

انخفاض مستويات فيتامين د يزيد من خطر السقوط

فيتامين د عنصر غذائى أساسى يساعد على تنظيم الكالسيوم والبروتين فى العضلات، عندما لا تحصل على ما يكفى من فيتامين د، يمكن أن تصاب بضعف العضلات وضعف التوازن ومشاكل أخرى.

ضعف البصر والعمى وتغيرات فى الرؤية

قد تؤدى التغييرات التى تطرأ على بصرك إلى زيادة صعوبة رؤية مخاطر السقوط، تأكد من فحص نظرك مرة واحدة على الأقل فى السنة.

نصائح للوقاية من السقوط لكبار السنراجع أدويتك مع طبيبك

عندما يصف طبيبك نوع جديد من الأدوية، تأكد من سؤاله عن الآثار الجانبية.

مارس التمارين الرياضية بانتظام لبناء القوة

يعد تحريك عضلاتك أمرًا مهمًا للوقاية من السقوط يحتاج البالغون في كل الأعمار إلى ممارسة الرياضة، وهذا لا يعنى ممارسة نشاط بدنى مكثف.

تناول مكملات فيتامين د وعناصر غذائية متنوعة

يجب تناول عدد من المكملات الغذائية خاصة فيتامين د، الذى يساعد في بناء قوة العظام، مع ضرورة تناول نظام غذائى صحى ومتنوع يشمل كل العناصر الغذائية الأساسية والفيتامينات والمعادن.