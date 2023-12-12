شكرا لقرائتكم خبر عن ماء الكركديه يساعد فى علاج ندبات الجلد والتهاباته والتئام جروحه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

ماء الكركديه أو مستخلص نقعه في المياه، من السوائل المهمة التي لها فوائد صحية وتجميلية وكذلك طبية على الجلد، هذا ما أكده تقرير نُشر في موقع dermaessentia، حيث ذكر أن الكركديه له الكثير من الفوائد الصحية، لأن مستخلصه المركز يساعد على تعزيز صحة الجلد.

وأوضح التقرير أن الكركديه له الكثير من الخصائص الصحية، ويساعد فى تعزيز سلامة الجلد وشفائه السريع من ندباته وعلامات الحبوب وآثارها القديمة، كما يحتوى على مضادات تأكسد تساعد فى الحفاظ على سلامة الجلد وتقليل فرص الإصابة بالتقرحات الجلدية، والالتهابات وكذلك التشققات الجلدية، وخشونة جلد الجسم.

وأكد التقرير أن الكركديه يساعد على التعامل مع مسام البشرة الواسعة فيعمل على تضييقها، كما أنه يعمل على تخليص الجلد من جفافه والحد من تشققاته وخاصة في الشتاء، لذا ينصح بالماسك أو قناع الكركديه الصحى الذى يعطى مظهرا صحيا ونضرا للجلد، ويعزز من نعومة البشرة وجمالها.

ومستخلص الكركديه يمكن استخدامه في عمل الماسك النضر المرطب للبشرة من خلال إضافة القليل من قطرات ماء الورد، مع إضافة أي مستخلص للتماسك، كالنشا، ويمكن تركه لمدة تصل حد ثلث الساعة، والترطيب بعد غسله بالمياه والتجفيف الجيد مباشرة، وهو ما نصح به التقرير مؤكدا أن الكركديه قادر على توحيد لون البشرة، والتخلص من تصبغات وتغيرات الجلد المختلفة، والبقع الخشنة التي تظهر على الجلد نتيجة الجفاف.