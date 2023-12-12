شكرا لقرائتكم خبر عن "الالتهاب الرئوى" ما أعراض المرض عند الأطفال؟.. وكيف يتم علاجه؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - الالتهاب الرئوي هو عدوى تصيب إحدى الرئتين أو كلتيهما، يمكن أن يحدث بسبب البكتيريا أو الفيروسات أو الفطريات أو الطفيليات، وعادة ما تكون الفيروسات هي سبب الالتهاب الرئوي عند الأطفال، في هذا التقرير نتعرف على كيفية معرفة اذا كان لدى طفلك مشكلة فى التنفس وعلاجها، بحسب موقع drugs.

أعراض الالتهاب الرئوي عند الأطفال

تعتمد العلامات والأعراض على عمر طفلك وسبب الالتهاب الرئوي لديه.

تبدأ علامات وأعراض الالتهاب الرئوي الجرثومي عادةً بسرعة أكبر من علامات وأعراض الالتهاب الرئوي الفيروسي قد يكون لدى طفلك الأعراض التالية:

-حمى أو قشعريرة

-سعال

-ضيق في التنفس أو صعوبة في التنفس

-ألم في الصدر عندما يسعل طفلك أو يتنفس بعمق

-ألم في البطن بالقرب من ضلوع طفلك

-ضعف الشهية

-البكاء أو الانفعال أكثر من المعتاد

-الشفاه أو أظافر اليدين أو القدمين شاحبة أو مزرقة

كيف تعرفى إذا كان طفلي يعاني من صعوبة في التنفس؟

-تنفتح أنف طفلك على نطاق أوسع عندما يستنشق.

-ينسحب جلد طفلك بين ضلوعه وحول رقبته مع كل نفس.

-يعاني طفلك من الصفير، مما يعني أنك تسمع صوتًا عالي النبرة عندما يقوم بالزفير.

-طفلك يتنفس بسرعة:

أكثر من 60 نفساً في الدقيقة الواحدة للأطفال حديثي الولادة حتى عمر شهرين

-أكثر من 50 نفساً في دقيقة واحدة للطفل من عمر شهرين إلى 12 شهراً

-أكثر من 40 نفسًا في الدقيقة الواحدة للطفل الأكبر من سنة إلى 5 سنوات

-أكثر من 20 نفساً في الدقيقة الواحدة لطفل أكبر من 5 سنوات

علاج الالتهاب الرئوى

إذا كان الالتهاب الرئوي لدى طفلك شديدًا، فقد يحتاج إلى البقاء في المستشفى لتلقي العلاج تعتبر صعوبة التنفس والجفاف والحمى المرتفعة والحاجة إلى الأكسجين من أسباب البقاء في المستشفى.

يمكن إعطاء المضادات الحيوية إذا كان طفلك يعاني من الالتهاب الرئوي الجرثومي.

تساعد مضادات الالتهاب، مثل الإيبوبروفين، على تقليل التورم والألم والحمى.

قد يحتاج طفلك إلى أكسجين إضافي إذا كان مستواه في الدم أقل مما ينبغي.