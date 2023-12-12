شكرا لقرائتكم خبر عن استشارى مناعة يوضح شروط تناول المضاد الحيوى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - المضاد الحيوي أحد أهم الأدوية التي تساعد على علاج الأمراض، وأكد الدكتور أشرف عقبة أستاذ المناعة ورئيس قسم المناعة جامعة عين شمس السابق، أن المضاد الحيوي يجب قبل تناوله التعرف على شروطه، لأن هذه النوعيات من الأدوية تحتاج لوصف طبى متخصص، وليس استهلاكًا عشوائيًا دون استشارة متخصصة.
المضاد الحيوى، حسبما أكد الدكتور أشرف عقبة، من الأدوية التي يحتاج تناولها لوصفة طبية، نظرًا لحساسية مكوناته وتأثيره على الجسم، وقبل تناول المضاد الحيوى لابد من توافر هذه الشروط:
- توقيع الكشف الطبي من الطبيب المختص، ويحدد طبيعة حاجة المريض للمضاد الحيوي من عدمها وفقا لرأيه وتشخيصه.
- تحديد الطبيب للجرعات السليمة والمواعيد الثابتة لتناول المضاد الحيوى، فالجرعات الكافية والسليمة تساعد على القضاء على البكتيريا بشكل كامل.
- يتم تناول المضاد الحيوى لفترة يحددها الطبيب المعالج ويجب أن تكون كافية، ولا يتم قطع مدته، وذلك للقضاء التام على العدوى والمشكلة المسببة لها.
- الاهتمام باختيار نوعية المضاد من قبل الطبيب المختص، كى لا يكون المريض يعانى منه تحسسا لا يعلمه.
- يجب ألا يتعارض المضاد ونوعه ومكوناته مع اى مرض مزمن يعانيه المريض، كمشكلة في الصدر أو الكلى أو الكبد مثلا
- لابد من اجراء اختبار الحساسية المعروف قبل الحصول على حقن المضاد الحيوى
- المضاد الحيوى يؤخذ في مواعيده الثابتة ولا تغيير فيها، ويؤخذ بالجرعة السليمة دون إنقاص أو إفراط لتأثير جيد له
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