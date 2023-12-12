شكرا لقرائتكم خبر عن استشارى مناعة يوضح شروط تناول المضاد الحيوى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - المضاد الحيوي أحد أهم الأدوية التي تساعد على علاج الأمراض، وأكد الدكتور أشرف عقبة أستاذ المناعة ورئيس قسم المناعة جامعة عين شمس السابق، أن المضاد الحيوي يجب قبل تناوله التعرف على شروطه، لأن هذه النوعيات من الأدوية تحتاج لوصف طبى متخصص، وليس استهلاكًا عشوائيًا دون استشارة متخصصة.

المضاد الحيوى، حسبما أكد الدكتور أشرف عقبة، من الأدوية التي يحتاج تناولها لوصفة طبية، نظرًا لحساسية مكوناته وتأثيره على الجسم، وقبل تناول المضاد الحيوى لابد من توافر هذه الشروط: