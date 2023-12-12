شكرا لقرائتكم خبر عن أعراض غير عادية للنوبة القلبية الشتوية تظهر فى الصباح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - لا يعد فصل الشتاء قاسيًا على بشرتك فقط، بل قد يؤدى أيضًا إلى ظهور العديد من الحالات الصحية المزمنة المرتبطة بالقلب، بما فى ذلك مشاكل القلب والسكتة الدماغية الصباحية والسكتة القلبية.

فى حين أن العلامات والأعراض النموذجية للنوبة القلبية، مثل ألم الصدر وضيق التنفس، معروف لدى الجميع، فوفقا لموقع thehealthsite، يمكن أن يجلب الشتاء بعض الأعراض الإضافية وغير العادية في بعض الأحيان (النادرة) والتي غالبًا ما تمر دون أن يلاحظها أحد أو يتم الخلط بينها وبين شيء آخر، مع انخفاض درجات الحرارة، نكشف عن أهم علامات وأعراض لأمراض القلب والتي تكون شائعة في الغالب خلال صباح الشتاء.

أعراض غير عادية للنوبات القلبية الشتوية التى تظهر في الصباح 1. التعب غير المبرر

هل تشعر بالتعب حتى بعد الحصول على فترة نوم مثالية تمتد لفترة 8 ساعات، احذر قد تكون معرضًا لخطر الإصابة بنوبة قلبية، فالشعور بالخمول والإرهاق حتى بعد الحصول على قسط كافٍ من النوم الذي يحتاجه الجسم، يمكن أن يكون مؤشراً على الإصابة بنوبة قلبية، ويحدث هذا بشكل رئيسي لأن القلب يندفع للعمل بجهد أكبر لضخ الدم بسبب الطقس البارد، مما يجعلك تشعر بالتعب في المقابل.

2. ضيق التنفس

مع انخفاض درجة الحرارة، يجد قلبك صعوبة في ضخ الدم إلى جميع أجزاء الجسم، بما فى ذلك الرئتين، عندما لا يصل الدم إلى رئتيك، أو لا يحصل على مساحة كافية في الشرايين، فإنك تواجه مشاكل في التنفس، في حين أن ضيق التنفس هو أحد الأعراض الكلاسيكية للنوبة القلبية، إلا أنه يمكن أن يكون أكثر وضوحًا في الصباح خلال فصل الشتاء، قد يسبب الهواء البارد ضيق في المسالك الهوائية، مما يجعل التنفس أكثر صعوبة.

3. الدوخة أو الدوار

قد تشعر أيضا بالدوار أو عدم الاتزان في الصباح، وهذا مؤشر على انخفاض ضغط الدم، والذي يمكن أن يكون أحد أعراض الأزمة القلبية، وينطبق هذا أيضًا عندما تكون الدوخة مصحوبة بأعراض أخرى مثل ألم الصدر والغثيان والتعب.

4. التعرق فى الصباح

العلامة الكلاسيكية لنوبة قلبية وشيكة هي التعرق، عندما تلاحظ زيادة في تعرق الجسم خاصة في الصباح الشتوي، عندما يكون الجو بارداً في الخارج، يحدث هذا بشكل رئيسي لأن الجسم يحاول تبريد نفسه لأنه يعمل بجهد أكبر على ضخ الدم، يمكن أن يؤدي التعرق المفرط أيضًا إلى الإفراط في الجفاف، ما يتسبب في انهيار القلب.

5. ألم خلف العينين

يمكن رؤية علامة نادرة وغير عادية لمرض القلب في عينيك عندما تلاحظ ألمًا مفاجئًا خلف شبكية العين، هذه علامة تحذيرية من نوبة قلبية وشيكة يجب ألا تتجاهلها أبدًا.

6. القلق

الاستيقاظ وأنت تشعر بالقلق دون أى سبب، هى علامة تظهر قبل الإصابة بالنوبة القلبية مباشرة، ويمكن أن يكون هذا واضحًا بشكل خاص في الصباح.