شكرا لقرائتكم خبر عن مشروبات صحية تساعدك فى مقاومة أعراض جرثومة المعدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - جرثومة المعدة من أبرز المشكلات المرضية التي قد تصيب البعض وتسبب لهم أعراضا غير مريحة على الإطلاق، منها ألم البطن واضطراب الهضم، واضطراب الإخراج وعدم الراحة بعد تناول الطعام، كلها مشكلات تنتج عنها، ذكر تقرير نشر في موقع hindustantimes أن بعض المشروبات ومستخلصات الخضراوات والفاكهة يمكن بالالتزام على تناولها، أن تجعل المعدة أكثر ارتياحًا، ويقاوم بها مريض جرثومة المعدة المشكلات المرضية التي تسببها.

وأوضح التقرير أن البنجر من أهم وأبرز هذه المشروبات، إذا ما عصرناه جيدًا، وأضفنا إليه الماء ليعد مزيجا جيدا ومميزا لمقاومة أعراض الجرثومة، فهذه البكتيريا النافعة بداخله تساعد على الحد من التهابات المعدة، وتقلل من فكرة اضطرابات المعدة وحرقتها وتعزز من الهضم الجيد، ولذلك يعد من أهم المشروبات الطبيعة التي تعزز صحة الجهاز الهضمى.

ومن أهم المشروبات الصحية لمقاومة أعراض جرثومة الأمعاء أيضًا، تلك التي تتعلق بشرب اللبن الرائب أو اللبن الغنى بالبكتيريا النافعة للمعدة، أو تعزيز البروبيوتك، وهى من الإجراءات التي تساعد على تعزيز سلامة الجهاز الهضمى وتحسين عمله وأدائه، كما يحد من آثار الجرثومة وأعراضها المزعجة.

فيما ذكر تقرير نشر في موقع hollandandbarrett مشروب من أهم المشروبات المعزز لصحة الأمعاء وتقاوم الأعراض المرضية بها منها، الشاي الأخضر الصحى واللطيف على المعدة، والذى يعزز من تحفيز نمو بكتيريا مفيدة ونافعة لصحة المعدة وتخفيف الأعراض المرضية التي تصيبها، كالحرقة والألم، ومشكلات الهضم المتكررة.