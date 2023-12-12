شكرا لقرائتكم خبر عن هل تعانى من متلازمة التعب المزمن.. اعرف الأعراض والأسباب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يشعر الجميع بالتعب في بعض الأحيان، لكن عند استمرار الشعور بالتعب والإرهاق لمدة طويلة فقد تكون مصابا بمتلازمة التعب المزمن أو التهاب الدماغ والنخاع العضلي، وهى حالة من التعب تستمر أكثر من 6 أشهر على الأقل ويمكن أن تكون شديدة لدرجة أنها تعيق أنشطتك اليومية العادية، في المنزل وفي العمل. فى هذا التقرير نتعرف على أعراض متلازمة التعب المزمن وأسبابها، بحسب موقع webmd ​أعراض متلازمة التعب المزمن إذا كنت تعاني من متلازمة التعب المزمن فإن النشاط البدني يمكن أن يجعلك تشعر بالسوء، عادةً في اليوم التالي و تُعرف هذه الحالة بالتعب التالي للجهد. كما تواجه أيضًا الأعراض التالية:-تميل إلى الاستيقاظ كل صباح تقريبًا وكأنك لم تحصل على قسط كافٍ من النوم وفي كثير من الأحيان تستيقظ كثيرًا في الليل، دون سبب واضح.

-قد تواجه صعوبة في التركيز والقيام بمهام متعددة.

-عندما تقف من وضعية الجلوس أو النوم، قد تشعر بالدوخة، قد ينبض قلبك بسرعة. بعد أن تقف على قدميك لفترة من الوقت، قد تشعر بالسوء وتحتاج إلى النوم بشكل مسطح.

تتسم متلازمة التعب المزمن بالتقلب خلال فترات شدة الأعراض وفترات تقل فيها الأعراض، ستمر بأيام جيدة وأخرى سيئة، على الرغم من أنك لن تشعر بالعودة إلى طبيعتك في الأيام الجيدة.

لا يوجد علاج معروف لهذه المتلازمة، ولكن هناك علاجات مختلفة يمكن أن تساعد في تخفيف الأعراض.

حقائق عن التهاب الدماغ والنخاع العضلي/متلازمة التعب المزمن

-يمكن لأي شخص الحصول عليه، بما في ذلك الأطفال والمراهقين وهو أكثر شيوعًا عند النساء في الأربعينيات والخمسينيات من العمر.

-النساء أكثر عرضة للإصابة به من الرجال.

-معظم الحالات خفيفة أو معتدلة.

-يعاني حوالي 1 من كل 4 أشخاص مصابين بهذه الحالة من أعراض حادة.

-إذا كنت تعاني من متلازمة التعب المزمن ذات الأعراض الخفيفة، فمن المحتمل أن تتمكن من التعامل معه بنفسك.

- يمكن للأعراض المعتدلة أن تجعل من الصعب عليك التحرك على سبيل المثال، قد تحتاج إلى النوم في فترة ما بعد الظهر.

-يمكن أن تؤثر الأعراض الشديدة على نوعية حياتك وقدراتك بشكل سيء كما لو كنت مصابًا بمرض الذئبة أو مرض القلب أو التهاب المفاصل الروماتويدي.

أسباب متلازمة التعب المزمنلا يعرف الأطباء أسباب متلازمة التعب المزمن لكنهم حددوا تشوهات مختلفة لدى الأشخاص المصابين بهذه الحالة.

مشاكل الجهاز المناعي:تختلف أجزاء عديدة من الجهاز المناعي لدى الأشخاص الذين يعانون من متلازمة التعب المزمن تشير بعض الأبحاث إلى أن هذه التشوهات قد تسبب أعراض المرض.

إنتاج الطاقةإذا كان لديك متلازمة التعبالمزمن، فإن الخلايا في جسمك تواجه مشكلة في إنتاج ما يكفي من الطاقة.

تشوهات الدماغتظهر التشوهات في صور الدماغ (مثل التصوير بالرنين المغناطيسي أو الأشعة المقطعية)، وفي مستويات هرمونات الدماغ، وفي النظام الكهربائي للدماغ (موجات الدماغ). يمكن أن تأتي هذه التشوهات وتذهب وليست بالضرورة دائمة.

مشاكل في ضغط الدم والنبضعندما تقف، قد ينخفض ضغط الدم وقد يبدأ قلبك في النبض بشكل أسرع. قد تشعر بالإغماء أو الإغماء إذا انخفض ضغط الدم لديك بشكل كبير.

الجيناتوجدت بعض الدراسات شذوذات في بنية بعض الجينات، يشير آخرون إلى وجود خلل في الطريقة التي يتم بها تشغيل وإيقاف جينات معينة داخل خلاياك.

الالتهابات أو الأمراض الأخرىيبدأ التعب المزمن في كثير من الأحيان، ، بمرض معدي مفاجئ (حمى، التهاب في الحلق، آلام في العضلات، اضطراب في المعدة)، وجدت الأبحاث أن عدة أنواع مختلفة من العوامل المعدية يمكن أن تؤدي إلى بداية المرض، بما في ذلك فيروس إبشتاين بار (سبب شائع لمرض كريات الدم البيضاء)، وبكتيريا مرض لايم، وبكتيريا حمى كيو.

السيروتونين والكورتيزولتشير العديد من الدراسات إلى أن السيروتونين، وهو مادة كيميائية رئيسية في الدماغ، يلعب دورًا مهمًا في أعراض المتلازمة. يعاني الأشخاص المصابون بهذا المرض من انخفاض مستويات الكورتيزول، وهو هرمون يفرزه الجسم استجابة للتوتر.