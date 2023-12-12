شكرا لقرائتكم خبر عن التعافي بعد العمليات الجراحية.. 5 نصائح للشفاء السريع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - التعافي بعد العمليات الجراحية يحتاج لمزيد من الوقت، كما يتطلب بعض الاستراتيجيات التى تساعد على الشفاء السريع واتباع نصائح الطبيب للوقاية من العدوى أو حدوث مضاعفات، بحسب موقع "تايمز أوف إنديا".

نصائح تساعد على التعافي السريع بعد الجراحة الوقاية من العدوىمنع العدوى بعد العمليات الجراحية أمر مهم فى عملية التعافى بعد الجراحة، ويكون ذلك من خلال غسل اليدين بالماء والصابون قبل لمس مكان الجرح.

فحص مكان الجرح والعناية به

راقب جيدًا مكان الجرح الخاص بك وابحث عن أي تصريف وتحقق من حالة الغرز أو الدبابيس.

يساعد الفحص المنتظم في اكتشاف علامات العدوى ويضمن الرعاية المناسبة.

يعد اتباع إرشادات طبيبك بشأن العناية بالجرح أمرًا مهمًا للشفاء.

شرب وتناول الطعام الصحى التغذية السليمة والترطيب يساعدان في تسريع عملية الشفاء. حتى لو تضاءلت الشهية بعد الجراحة، فإن اتباع نظام غذائي صحي يدعم الشفاء ويقلل من المضاعفات، حيث إن التغذية غير الكافية تؤثر على شفاء الأنسجة، إن إضافة البروتين إلى النظام الغذائي سيساعد على تجنب أي تورم في الأنسجة وتعزيز الشفاء السريع.

السعال والعطس بعنايةمن المثير للدهشة أن السعال والعطس يمكن أن يؤثرا على تعافيك، خاصة بعد جراحة البطن. قم بحماية الشق الخاص بك عن طريق تدعيم المنطقة عند السعال أو العطس.

استخدم يديك أو وسادة لمزيد من الحماية. يمنع هذا الاحتياط أي ضرر محتمل الجرح الذي لا يزال يلتئم.

السيطرة على الألم

الإدارة الفعالة للألم مهمة لتحقيق الشفاء الناجح. في حين أن البعض قد يقاوم مسكنات الألم الموصوفة طبيًا، إلا أنها ضرورية لمنع المضاعفات. تضمن موازنة مستويات الألم إمكانية الانغماس في الأنشطة الضرورية مثل المشي والركض لأنها تعزز في النهاية عملية تعافي أكثر سلاسة.