شكرا لقرائتكم خبر عن نظام الكيتو الغذائى وضبابية الدماغ.. اعرف العلاقة بينهما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تختلف أنواع وأشكال الأنظمة الغذائية الخاصة بفقدان الوزن كل فترة وتتطور بشكل يواكب العصر، مثلاً هناك نظام الكيتو دايت المعروف بقطع الكربوهيدرات، ولكن هل اتباعك لنظام غذائى معين فترة طويلة قد يؤثر على كفاءة بعض الأعضاء بجسمك.

وفقًا لموقع "discover magazine" لم يقتصر الأمر على ربط الكيتو بفقدان الوزن فحسب، بل اقترح العلماء أن نظام الكيتو الغذائي قد يعزز وظائف المخ ويكون بمثابة علاج محتمل لمرض الزهايمر.

لكن تبني أسلوب حياة الكيتو لا يخلو من بعض العيوب، ولا يقتصر الأمر على مجرد قول وداعًا للخبز أيضًا، هناك أيضًا بعض الآثار الجانبية المحتملة لنظام كيتو الغذائي وكيف يمكن أن تؤدي إلى أنفلونزا الكيتو أو ضباب الدماغ.

ما هو نظام كيتو الغذائي؟يتميز نظام الكيتو الغذائي بانخفاض نسبة الكربوهيدرات وارتفاع نسبة الدهون، ويأتي مع قائمة من الفوائد الصحية المحتملة، بما في ذلك فقدان الوزن وانخفاض مستويات السكر في الدم.

ما يميز نظام الكيتو الغذائي عن غيره هو أنه يزيد من مستويات الكيتونات في الدم، وعندما يحرم الجسم من الجلوكوز، يبدأ الكبد في إنتاج الأجسام الكيتونية، ويمكن لأجسام الكيتون عبور حاجز الدم في الدماغ وتستخدمها الخلايا العصبية والدبقية في الدماغ كمصدر للطاقة. باستخدام الدهون كمصدر أساسي للطاقة، يزيد الجسم من قدرته على حرق الدهون، ولهذا السبب غالبًا ما يرتبط نظام الكيتو الغذائي بفقدان الوزن.

ما هي الآثار الجانبية لنظام كيتو الغذائي؟على الرغم من أن النظام الغذائي الكيتوني مفيد لفقدان الوزن والحالات الصحية الأخرى، إلا أنه يمكن أن يكون له أيضًا العديد من الآثار الجانبية، خاصة خلال المرحلة الأولية حيث يتكيف الجسم. تشمل الآثار الجانبية الشائعة ما يلي:

الخمول

تغييرات في السلوك

زيادة في حالات الالتهابات

إمساك

القيء

انفلونزا الكيتو

ما هي أنفلونزا الكيتو؟قد تواجه مجموعة من الآثار الجانبية خلال الأسابيع القليلة الأولى من بدء النظام الغذائي الكيتوني. وكثيرًا ما يشار إليها باسم "أنفلونزا الكيتو" تختلف أعراض أنفلونزا الكيتو عادة ولكنها قد تشمل من:التعب والضعف: وذلك بسبب تكيف الجسم مع حرق الدهون للحصول على الطاقة بدلاً من الكربوهيدرات

الصداع والدوخة: ربما يرتبط بالجفاف واختلال توازن الأملاح

التهيج وتقلب المزاج: غالبًا ما يُعزى إلى انسحاب السكر والكربوهيدرات

تشنجات وألم العضلات: يرتبط باختلال توازن الإلكتروليتات، وخاصة انخفاض مستويات المغنيسيوم والبوتاسيوم والصوديوم

مشاكل في الجهاز الهضمي: ومنها الإمساك أو الإسهال، حيث يتأقلم الجسم مع تركيبة غذائية مختلفة

الأرق وسوء نوعية النوم: اضطراب مؤقت في أنماط النوم أثناء التحول الغذائي

ضباب الدماغ: من المحتمل أن يكون بسبب التغيرات في مصادر الطاقة للدماغ

ما هو ضباب الدماغ المرتبط بنظام الكيتو "ضباب الدماغ" هو مصطلح يستخدم لوصف مجموعة من الأعراض المعرفية التي تؤثر على العمليات العقلية للفرد، حيث يشير إلى التعب العقلي والتفكير الضبابي وصعوبة التركيز والذاكرة ولكنه لا يعتبر تشخيصًا طبيًا رسميًا.

في حين أنه لم يكن هناك سوى القليل من الأبحاث حول أسباب أنفلونزا الكيتو وضباب الدماغ، فقد تكون الأعراض هي استجابة الجسم لانسحاب الكربوهيدرات، فقد أفاد متبعى نظام الكيتو أن الأعراض قصيرة الأجل، وتستمر لبضعة أيام فقط أثناء انتقالهم بعيدًا عن الأطعمة التي تركز على الكربوهيدرات.

ما هي أعراض ضباب الدماغ الشائعة؟

عندما تعاني من ضباب الدماغ، قد تلاحظ تغيرات مختلفة في وظائفك العقلية اليومية، يمكن أن تظهر هذه الأعراض بعدة طرق، مما يؤثر على كل شيء بدءًا من ذاكرتك وحتى قدرتك على التركيز.



بعض العلامات الشائعة التي تشير إلى أنك قد تواجه مثل هذه الصعوبات:عوامل التشتيت التى تعطل تركيزك بسهولة أكبر.

في بعض الأحيان، قد تشعر كما لو كنت في حالة حلم .

تدخل أحيانًا إلى الغرفة وتنسى الغرض من زيارتك

تعدد المهام بالنسبة لك.

في كثير من الأحيان، تجد نفسك غير قادر على تذكر الكلمات الصحيحة في الوقت المناسب.

قد يكون من الصعب تذكر تفاصيل معينة من المحادثات.

صعوبة استيعاب المعلومات الجديدة كما كان من قبل.

كيف تتخلص من ضباب الدماغ؟أشياء مثل شرب الكثير من الماء وزيادة تناول الملح، مع تجنب ممارسة الكثير من التمارين الشاقة، قد تساعد في علاج ضباب الدماغ ، قد تشمل الطرق الأخرى للتخلص من ضباب الدماغ ما يلي:

تناول وجبات أصغر حجمًا وأكثر تكرارًا.

أدخل مجموعة متنوعة من الخضروات الملونة في نظامك الغذائي.

فكر في الانتقال تدريجياً إلى النظام الغذائي الجديد.