شكرا لقرائتكم خبر عن هل يمكن أن يؤدي حبس البول إلى حصوات الكلى.. استشارى يوضح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قد يتعرض الجميع خلال فترات من حياتهم لمشكلة حبس البول فترات طويلة نتيجة ضغط عمل أو التواجد بمكان لا يتوافر به دورة مياه، أو قد تكوت عادة في الأساس عند البعض دون أن يدرى.

من جانبه كشف الدكتور أحمد سعفان أستاذ جراحة المسالك البولية والكلي وإضرابات التبول كلية الطب جامعة عين شمس، عن أن عملية التبول هي عملية صحة تساعد على تصفية الفضلات والسوائل الزائدة من مجرى الدم وإزالتها على شكل بول.

وأشار أستاذ جراحة المسالك البولية والكلي في تصريح خاص لـ ”الخليج 365”، إلى أن حبس البول في بعض الأحيان قد لا يسبب أي مشاكل، ومع ذلك، إذا استمرت وأصبحت عادة متراكمة على مدار شهور وسنوات وأصحبت مشكلة مزمنة، هنا يبدأ القلق لأن حبس البول لفترات طويلة يمكن أن يؤدي في كثير من الأحيان إلى تكوين حصوات الكلى.

وأضاف أستاذ المسالك البولية، أنه لا ينصح بحبس البول لفترة طويلة لأنه قد يزيد من فرص الإصابة بالتهابات البول، خاصة عند كبار السن ومرضى السكر والذين يعانون من انسداد المسالك البولية بسبب البروستاتا أو مجرى البول أو المرضى المعرضين لتكوين الحصوات، لأن حبس البول طويلا يسبب ضعف في عضلة المثانة مما يسبب مضاعفات.

أسباب وعوامل الخطر لحصوات الكلى

أشار موقع "healthline"، أن عوامل الخطر من تكوين حصوات الكلى تشمل التالى:

التعرض الجفاف المستمر

تاريخ وراثى للمرض

كثرة تناول مسكنات الألم

مرضى التهاب الأمعاء

مرض النقرس

عدوى البول المتكررة

إجراءات وقائية لمنع تكون حصوات الكلى

لتقليل خطر تكون حصوات الكلى، إليك بعض الخطوات التي يجب اتخاذها: