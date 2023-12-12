شكرا لقرائتكم خبر عن أستاذ جراحة عيون يوضح الأنواع الأربعة لـ"المياه البيضا" وطبيعة كل منها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور عبد الله الأمين، أستاذ طب وجراحة العيون جامعة الأزهر، ورئيس قسم الرمد جامعة أسوان سابقًا، إن المياه البيضاء أحد أهم المشكلات التي يعانى منها الكثير من المرضى، وتسبب لهم مشكلة في الإبصار وتشوش على رؤيتهم الجيدة، واصفا إياها بأنها عتامة تصيب عدسة العين، فتعكس الصورة التي يراها الإنسان.

والمياه البيضاء مشكلة حقيقية، لها الكثير من الأنواع وليس كما يعتقد البعض أنها مشكلة خلقية يولد الإنسان بها، ووفقا لما قاله الدكتور عبد الله، فإن المياه البيضاء أنواعها

المياه البيضاء العادية

تصيب الإنسان عند التقدم في العمر، فهى تصيب بعض كبار السن وليس كلهم، فضلا عن أنها تزيد في مرحلة سن الستين فما فوق.

المياه البيضاء نتيجة الصدمة أو "التروما"

المياه البيضاء نتيجة الصدمة أو "التروما" كما يطلق عليها، وهى ذاك النوع الذى يصيب الإنسان نتيجة صدمة تعرض لها بشكل مباشر في عينيه، مثل الوقوع أو السقوط والارتطام المباشر بالأرض أو بجسم صلب، أو رجة بالعينيين شديدة نتيجة حادثة، أو ضربة شديدة بالعين نتيجة الضرب "البوكس" أو ارتطامها بحجر أو أي شظية أو جسم صلب قاس

المياه البيضاء المضاعفة

وهى تنقسم لنوعين:

النوع الناتج عن إصابة المريض بمرض أو مشكلة مزمنة، مثل الإصابة بالتهاب قزحية العين على سبيل المثال، أو الإصابة بنوع من الحساسية المزمنة معين

النوع الآخر الناتج عن تناول بعض الأدوية والحقن التي تنتج رد فعل للعين، منها حقن الكورتيزون على سبيل المثال

المياه البيضاء الخلقية

والتى تصيب البعض منذ الولادة