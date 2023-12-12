4 أطعمة تمد الجسم بـ”الحديد” صباحاً

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

تزيد حاجة الجسم للحديد كل يوم للحد من مضاعفات نقصه التي تبدأ من التعب غير المعتاد وشحوب البشرة وصولاً إلى انقطاع النفس والصداع الدائم وخفقان القلب، لذا يتطلب تناول بعض الأطعمة خلال وجبة الفطور لزيادة نسبة الحديد بالجسم.

وفي مقدمة تلك الأطعمة البقوليات؛ لأنها من أهم المصادر النباتية الغنية بالحديد وتعطي شعوراً بالشبع والامتلاء، كما ينصح بها لمن يعانون “الأنيميا”، بالإضافة إلى البذور والمكسرات مثل الفستق والكاجو واللوز، خاصة أنها من الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من الحديد.

كما تنضم لهذه القائمة أيضاً الحبوب الكاملة والشوفان والقمح، مع إضافة كوب من عصير البرتقال له؛ لاحتوائه على فيتامين سي الذي يُسهل امتصاص الحديد، وكذلك تناول البيض لما له من فوائد بتوفر كميات من البروتينات ونسبة عالية من الحديد فيه.