شكرا لقرائتكم خبر عن لو مامى جديدة.. اعرفى إمتى تصبح الصفراء عند الرضع خطيرة؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت الدكتورة يارا نبيل مصطفى، استشارى طب الأطفال وحديثى الولادة بمستشفى الفيوم العام، إن الصفراء من الحالات الشائعة عند حديثى الولادة، مضيفة أنها مع أغلب الأطفال لا تحتاج لعلاج وتختفى من تلقاء نفسها بالمتابعة والفحص الدورى. وأوضحت، فى تصريح لـ"الخليج 365"، أن أعراض الصفراء الفسيولوجية التى تظهر على الرضيع تشمل:- اصفرار الجلد

- اصفرار بياض العينين

- كثرة النوم وقلة الرضاعة

وأشارت إلى أن الصفراء تصبح خطيرة وتستدعى إشراف الطبيب فى الحالات الآتية..- إذا أصبح جلد الطفل أكثر اصفرارا.

- إذا اصفر بياض العينين لطفلكِ بصورة أكبر.

- إذا كان ظاهرا على طفلك الخمول أو الإعياء أو صعوبة إيقاظه.

- إذا كان الرضيع لا يكتسب أي زيادة في الوزن أو وجود صعوبة في تغذيته.

وعن طرق علاج الصفراء عند حديثي الولادة قالت الدكتورة يارا نبيل أن الصفراء تعالج بطريقتين إما الرضاعة بشكل سليم ومشبع وإما العلاج بالجهاز الضوئى بالحضانة حسب قرار طبيب الأطفال إذا أصبحت نسبتها عالية بشكل كبير.

وأضافت أن الرضاعة المتكررة للطفل تحميه وتخلصه من الصفراء، لأنها تساعد على التخلص من مستوى البليروبين الذى يسبب الصفراء في البول والبراز .

وتابعت أن العلاج بالجهاز الضوئي بالحضانة يتم من خلال تعريض الطفل لضوء أزرق خاص يعمل على تكسير البليروبين المسبب للصفراء، مضيفة أنه فى بعض الحالات الأكثر خطورة للصفراء يتم نقل الدم للرضيع.