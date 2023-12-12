رجيم صحي لتخفيف الوزن للنساء

بيروت - نادين محمد - الجسم الرشيق والمثالى حلم تسعى وراءه كل امرأة، لذا نقدم لك عزيزتى في هذا المقال نظام غذائي صحي ومتوازن قادر على تخسيس حوالي 3 كيلوغرام من الوزن أسبوعيا. مع الحرص عزيزتي على الالتزام في اتباع الرجيم، مع ضرورة استشارة الطبيب في حال رغبت تطبيق هذا النظام لأسبوع آخر، مع مراعاة كثرة تناول الماء.

اليوم الأول

الإفطار:

قطعة جبن قليلة الدسم+ ربع رغيف+ برتقالة أو تفاحة

الغداء:

صدر دجاج منزوع الجلد ومحمر مع الخضار + طبق كبير سلطة + 8 ملاعق من الأرز

وجبة خفيفة بين الغداء والعشاء

أي نوع من الخضار عدا البطاطس، وبكمية مفتوحة + تفاحة أو برتقالة

العشاء: قطعتين جبن منزوع الدسم + قطعة خبز أسمر

اليوم الثاني

الإفطار:

نصف رغيف خبز أسمر صغير+ شريحة مارتاديلا

الغداء:

طبق كبير سلطة + كوب لبن+ 8 ملاعق أرز بسمتي مع صدر دجاج مشوي مع الخضراوات

وجبة خفيفة بين الغذاء والعشاء

أي نوع من الخضار بكمية مفتوحة + كوب شاي أو قهوة غير محلى

العشاء: نصف رغيف خبز أسمر+ بيضة مسلوقة

اليوم الثالث

الإفطار: بيضة مسلوقة + 3 ملاعق كبيرة لبنة+ ثمرة برتقال

الغداء: طبق سلطة صغير + شريحة لحم محمرة مع الخضراوات

بين الغذاء والعشاء: شاي بدون سكر + ثمرتين فاكهة

العشاء: قطعتين جبن قليلة الدسم + بيضة مسلوقة

قد يعجبكِ أيضاً رجيم فعال لتنحيف البطن والأرداف

اليوم الرابع

الإفطار: 3 قطع جبن قليلة الدسم+ كوب حليب منزوع الدسم

الغداء: شريحة من اللحم المشوي مع الخضار، أو ربع كيلو دجاج مشوي مع الخضار أو السلطة

وجبة خفيفة بين الغذاء والعشاء:

ثمرة خيار أو صحن كبير خس + كوب شاي أو قهوة بدون سكر

العشاء:

قطعة جبن قليلة الدسم + طبق شاورما عربي بدون خبز

اليوم الخامس

الإفطار: شاي أو قهوة بدون سكر + علبة تونة صغيرة+ قطعتين جبن قليلة الدسم

الغداء: طبق سلطة صغير+ سمك مع الصلصة أو ربع كيلو سمك مشوي

وجبة خفيفة بين الغذاء والعشاء:

شاي أو قهوة بدون سكر+ طبق سلطة خضار

العشاء: كوب عصير برتقال طازج + خضراوات مسلوقة + بيضة مسلوقة

اليوم السادس

الإفطار: قطعة جبن قليلة الدسم +شريحة جبن شيدر+ ثمرة فاكهة

الغداء: طبق سلطة خضار+ صدر دجاج منزوع الجلد مشوي أو مسلوق

وجبة خفيفة بين الغذاء والعشاء

طبق صغير سلطة خضراء

العشاء: بيضتين مسلوقتين+ ملعقتين كبيرتين من اللبنة

اليوم السابع

الإفطار: نصف كوب حليب منزوع الدسم + 2 قطعة جبن قليل الدسم

وجبة خفيفة بين الإفطار والغداء

ثمرة فاكهة من اختيارك

الغداء: روبيان مشوي أو مسلوق أو لحم مشوي أو ربع كيلو دجاج مشوي + طبق سلطة

العشاء: 3 قطع جبن قليل الدسم + بيضة مسلوقة

يمكنك أيضاً متابعة نصائح هامة ورجيم سريع لتنحيف الخصر