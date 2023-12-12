شكرا لقرائتكم خبر عن استشارى تغذية: اعرف أهمية تناول الجوافة والتفاح فى الطقس البارد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في الشتاء، ومع برودة الطقس، تزداد رغبتنا في تناول المزيد من الطعام، فلا نشعر بالشبع بسهولة، ولا يمكننا التخلي عن تناول بعض الأطعمة الخفيفة بين الحين والآخر.

الفاكهة تلعب دورا هاما في الشتاء، تمدنا بالفيتامينات والعناصر الهامة وكذا السكريات التي يحتاجها الجسم والصحة، وتعزز من قوة الجسم وطاقته وشعوره بالدفء في كثير من الحالات، كما تمد الجسم بالترطيب اللازم له خصوصا مع نسيان شرب المياه في خلال فصل الشتاء مقارنة بفصل الصيف، هذا ما أكدت عليه الدكتورة داليا بهجت أخصائى التغذية العلاجية وأمراض السمنة والنحافة جامعة عين شمس، والتي أكدت على ضرورة ادخال الفاكهة ومستخلصاتها أي مشروباتها للحصول على فوائدها الجمة في هذا الفصل البارد.

وتابعت أخصائية التغذية حديثها، موضحة أن التفاح والجوافة، هما النوعان الهامان اللذان يعززان المناعة والصحة خلال الطقس البارد، فالتفاح بشكل خاص يمكن إدخاله بداية من بدء اليوم في وجبة الإفطار أو بعدها، أو تناوله كسناك صحى خلال الوجبات الأساسية لسد الجوع، لا شك أنه غنى بفيتامين أ الهام والضرورى لترطيب الجلد ونضارته ومواجهة جفافه في فصل الشتاء، كما يحتوى على ألياف صحية تعززالشعور لفترة أطول بالامتلاء الشديد، كما يعزز صحة الجسم ومناعته، وام للهضم وضبطه.

أما عن الجوافة، فلابد وأن تدخل في النظام الغذائي للجميع في الشتاء، وذلك لأن سكرياتها معتدلة وصحية، كما تحتوى على فيتامين سى الصحى، وتحد من ضعف دفاعات الجسم ونزلات البرد المتكررة.