شكرا لقرائتكم خبر عن استشارى تغذية أطفال يقدم روشتة لتقوية مناعة ابنك فى الشتاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد دكتور حاتم هلال استشاري طب وتغذية الاطفال بكلية طب الأزهر، أن ضعف المناعة لدي الأطفال مشكلة تعاني منها الأمهات، وترغب في معرفة السبب وراءها لحمايتم من الإصابة بالأمراض المرتبطة بهذا الأمر، كنزلات البرد والإنفلونزا.

وأوضح استشاري طب وتغذية الأطفال، أنه في بداية الأمر يجب التفكير بأفضل السبل والطرق التي يجب اتباعها لتقليل فرص الإصابة بضعف المناعة، وأبرزها السموم التي تدخل جسم الطفل وتعرضه لضعف المناعة، ومنها الحلويات المغلفة، أو إعطاء الطفل علاجات وأدوية دون الإشراف الطبي، كالمضادات الحيوية بجرعة غير مناسبة دون الرجوع لطبيب الطفل، ولذا يجب التوقف عن هذه الأمور ثم البدء بالفعل بتقوية الجهاز المناعي للطفل، وهذا الأمر يتم عن طريق اتباع الخطوات التالية.

- اعطاء الطفل الفيتامينات المناسبة لعمره، فيتامين د يبدأ منذ ولادته حتي يوقفه الطبيب المتابع للطفل، وفيتامين أ يتم أخذه من قبل وزارة الصحة بجرعة كل 6 أشهر.

-علاج مشاكل واضطرابات الجهاز الهضمي، فقد أثبت الطب الحديث العلاقة القوية بين البكتيريا النافعة للمعدة والجهاز المناعي، ويتم ذلك عن تنظيم الوجبات التي تعطي للطفل.

-تحديد نظام غذائي صحي متوازن يعتمد علي الأكل الصحي الطبيعي الغني بالفيتامينات ومنه الفواكه والخضروات الملونة، مع ضرورة تجنب اللحوم المصنعة.

- تعريض الطفل يوميا صيفا وشتاء لجرعة مناسبة من الشمس لرفع مستوي فيتامين ( د ) المسئول عن المناعة.