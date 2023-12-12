القهوة طريقة سهلة لتسريع حرق الدهون

بيروت - نادين محمد - إليك كيف يمكن أن تساعد جرعة من القهوة في إنقاص الوزن.

-القهوة هي واحدة من المشروبات الأكثر شعبية في العالم، وذلك بفضل مذاقها المميز وأنها المشروب الأفضل لليقظة والنشاط، كما أن للقهوة مجموعة من الفوائد الصحية، منها انقاص الوزن.

إذا كنتِ في رحلة فقدان الوزن، حاولي إضافة كوب من القهوة إلى نظامك الغذائي للحصول على أفضل النتائج.

تساعد القهوة في إنقاص الوزن عن طريق حرق الدهون المتراكمة. فعي مصدر جيد للكافيين الذي يساعد في تقليل الشهية وتحسين أداء التمارين الرياضية.



فوائد القهوة لإنقاص الوزن:



تعزز التمثيل الغذائي



شرب كمية محدودة من القهوة يوميا يمكن أن يزيد عملية التمثيل الغذائي بنسبة تصل إلى 11٪. وهذا يعني أنكِ ستحرقين المزيد من السعرات الحرارية حتى أثناء الراحة، وبالطبع حين تمارسين الرياضة

شرب القهوة يوميا يمكن أن يزيد عملية التمثيل الغذائي-المصدرfreepik



تحد من الشهية



إذا كنتِ ترغبين في تقليل الرغبة الشديدة في تناول الأطعمة غير الضرورية، حاولي إضافة القهوة إلى نظامكِ الغذائي. الكافيين يساعد على تقليل شهيتك لأنه يزيد من إنتاج الهرمونات التي تكبح الجوع.

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تسرع حرق الدهون



سبب وجيه آخر لإضافة القهوة إلى نظامكِ الغذائي عند محاولة إنقاص الوزن هو أنها تساعد في حرق الدهون المتراكمة. يحدث ذلك عن طريق زيادة إطلاق الأحماض الدهنية من الخلايا الدهنية



تحسن الأداء الرياضي





يمكن للكافيين تحسين أداء التمارين الرياضية عن طريق زيادة الطاقة وتقليل الاجهاد. هذا يمكن أن يساعدك على حرق المزيد من السعرات الحرارية أثناء التدريبات.



تقلل من احتباس الماء



من خلال تعزيز تدفق البول، يساعد الكافيين في تقليل احتباس الماء. وهذا قد يؤدي إلى فقدان وزن الجسم .

يساعد الكافيين في تقليل احتباس الماء-المصدرfreepik



تحمي من الأمراض المزمنة



القهوة مليئة بمضادات الأكسدة، والتي تساعد في الحماية ضد الأمراض المزمنة مثل أمراض القلب والسكتة الدماغية والسكري من النوع الثاني.

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تحسن المزاج



مستويات الطاقة لديك والمزاج لها أهمية كبيرة في مهمة إنقاص الوزن. القهوة تساعد في تحسين حالتكِ المزاجية والوظيفة الإدراكية. يمكن أن يساعدكِ هذا على البقاء نشيطة ومركزة على أهداف خسارة الوزن.



القهوة ليست الحل السحري لفقدان الوزن لكنها عامل مساعد. يجب المزج بين القهوة واتباع نظام غذائي صحي وممارسة التمارين الرياضية بانتظام لتحقيق أفضل النتائج.



وإليكم بعض النصائح لشرب القهوة لإنقاص الوزن:



يفضل تناول القهوة مع الحليب قليل الدسم والمحليات الخالية من السكر على القهوة المحلاة.

لا ينبغي أن تكون القهوة مغطاة بالكريمة أو السكر لأنها قد تزيد من السعرات الحرارية والدهون السيئة.

الحد من استهلاك القهوة . تسمل الآثار السلبية للإفراط في استخدام الكافيين تشمل الصداع، والأرق، والقلق.

إذا كنتٍ ترغبين في تحسين أداء التمرين وحرق المزيد من السعرات الحرارية، فاشربي القهوة قبلها أو خلالها.

تجنبي تناول القهوة بعد منتصف الليل لأنها قد تعيق نومك.

