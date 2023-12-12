طرق لتجنب حرقة المعدة فوراً وتخفيف الألم

بيروت - نادين محمد - يحدث الارتجاع الحمضي عندما يتسرب الحمض إلى المريء، مما يؤدي إلى إحساس بالحرقة في الصدر. يُعرف هذا عادةً باسم حرقة المعدة والتي يمكن أن تستمر لبضع دقائق فقط أو لعدة ساعات. في كلتا الحالتين، قد تسبب حرقة المعدة شعور بعدم الراحة، لذلك ليس من المفاجئ إذا كنت تبحثين عن طريقة للتخلص من هذا الإحساس بسرعة أو لتجنبه.

أحيانًا ما يحدث أيضاً الارتجاع الحمضي وحرقة المعدة بسبب حالة طبية كامنة، أو حتى بسبب الدواء الذي تتناولينه في بعض الحالات. فإذا كنت تحاول تجنب أو التخلص من حرقة المعدة بسرعة، فإليك طرق لتخفيف الأعراض بل وحتى الوقاية منها:

1. تناول المزيد من الألياف

تناول الأطعمة الغنية بالألياف يمنع حرقة المعدة «الصورة من موقع AdobeStock»

يساعد تناول الأطعمة الغنية بالألياف على منع حرقة المعدة بعدة طرق مختلفة حيث تعمل الألياف على تحسين حركة المعدة، مما يعني أن طعامك يتحرك بسرعة أكبر عبر الجهاز الهضمي.

عندما لا تتناولي ما يكفي من الألياف، فإن الطعام يقضي وقتًا أطول في معدتك ويتم إنتاج المزيد من الأحماض. وهذا ما يُعرف بتأخر إفراغ المعدة. قد تمتص الألياف أيضًا الأحماض وتساعدك على الشعور بالشبع بشكل أسرع، تشمل الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من الألياف الحبوب الكاملة والفاصوليا والخضروات والفواكه.

2. تناول وجبات أصغر

الوجبات الكبيرة تضغط على العضلة العاصرة للمريء السفلية والتي تقوم بإغلاق المريء حيث يدخل إلى معدتك. عندما يكون هناك ضغط إضافي عليه، يمكن أن يتسرب الحمض إلى المريء. الوجبات الصغيرة تمنع حدوث ذلك ومن الأفضل أن تحتوي الوجبات الصغيرة على الكثير من الألياف.

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3. عدم الاستلقاء مباشرة بعد تناول الوجبة

تجنبي تناول الطعام خلال 2-3 ساعات من موعد نومك «الصورة من موقع AdobeStock»

يعد من الأفضل أن أخذ قيلولة أو الذهاب إلى السرير مباشرة بعد تناول وجبة في وقت متأخر من الليل، فإن القيام بذلك غالبا ما يؤدي إلى حرقة المعدة. عندما تكونين مستلقيًة، يكون هناك ضغط أكبر على العضلة العاصر للمريء السفلية مما يساعد على تسريب الحمض إلى المريء.

لذا تجنبي تناول الطعام خلال 2-3 ساعات من موعد نومك حتى يتوفر لمعدتك متسع من الوقت للهضم.

4. تجنب الأطعمة والمشروبات التي تسبب حرقة المعدة

هناك العديد من الأطعمة التي تسبب حرقة المعدة مثل الشوكولاتة والنعناع والأطعمة الدهنية والأطعمة الغنية بالتوابل والثوم والبصل.يمكن أيضاً للقهوة والمشروبات الغازية أن تريح العضلة العاصرة المريئية السفلية وتسمح بتسرب المزيد من الحمض إلى المريء لذا يساعد تجنب هذه الأطعمة والمشروبات في منع حرقة المعدة.

5. النوم على جانبك الأيسر

النوم على جانبك الأيسر يمكن أن يساعدك على تجنب حرقة المعدة «الصورة من موقع Freepik»

النوم على جانبك الأيسر يمكن أن يساعدك على تجنب حرقة المعدة، خاصة إذا كنت بحاجة إلى قيلولة أو النوم بعد تناول الوجبة ، على الجانب الآخر تسبب الملابس الضيقة ضغطًا على معدتك ويمكن أن تدفع الحمض إلى المريء بينما الملابس الفضفاضة تمنع حدوث ذلك وقد يساعد في تحسين راحتك العامة أيضًا.

6. الحفاظ على وزن صحي

تعد زيادة الوزن والسمنة من عوامل الخطر الشائعة للارتجاع الحمضي المتكرر ، يصبح من السهل الحفاظ على وزن صحي عند تجنب الأطعمة التي تسبب حرقة المعدة وتناول المزيد من الأطعمة الغنية بالألياف لمنع حرقة المعدة.

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7. التوقف عن التدخين

التدخين يمكن أن يسبب حرقة المعدة «الصورة من موقع AdobeStock»

التدخين يمكن أن يسبب حرقة المعدة لأنه يقلل من فعالية العضلات التي تحافظ على الأحماض في المعدة وتمنع رجوعها كما أنه يؤدي إلى عدة أنواع مختلفة من سرطانات الجهاز الهضمي وغيرها من الحالات الصحية الخطيرة.

المصدر :هيلث لاين