شكرا لقرائتكم خبر عن أعراض وأسباب ضعف المبيض وأهم طرق العلاج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت الدكتورة يمنى جودة استشاري النساء والتوليد في كلية طب المنيا، أن بعض النساء يعانين من ضعف المبيض، وهي حالة تعني تأثير قدرة المبيض علي إنتاج بويضات صحية صالحة للتخصيب، وأيضا تعانين من اضطرابات في هرمونات الخصوبة عند النساء.

وأضافت استشاري النساء والتوليد، أن هناك العديد من الأعراض المرتبطة بضعف التبويض لدى النساء، أشهر علامة أو عرض هو عدم انتظام الدورة الشهرية، وصعوبة الحمل، وجفاف المهبل، وزيادة فرص الإصابة بهشاشة العظام، بالإضافة إلى الشعور بهبات ساخنة والتعرق الليلي، والتعب غيرالمبرر.

أما عن أسباب ضعف المبيض، فأوضحت يمنى، أن إصابة النساء بأمراض الخلل المناعي تزيد لديهم فرص الإصابة بالإضافة إلى مريضات الغدة الدرقية، ومريضات السرطان اللاتي تعرضن للعلاج الكيماوي أو الإشعاعي، ومن ضمن الأسباب أيضا زيادة الوزن، وانسداد أحد قنوات فالوب، وحدوث اضطراب هرموني.

وأشارت استشاري النساء والتوليد، إلى أنه في حالة ظهور الأعراض السابق ذكرها يجب ذهاب النساء للطبيب وخضوعهن لبعض الاختبارات، ومنها فحوصات هرمونية لقياس نسبتها، وأيضا السونار للكشف عن المبايض والرحم وقنوات فالوب.

وأخيرا، أشارت يمنى، إلي أنه يتم علاج ضعف المبيض، عن طريق أخذ بعض العلاجات الهرمونية لتنظيم نسبة الهرمونات بالجسم، مع ضرورة إتباع بعض العادات الصحية اليومية كاتباع نظام غذائي صحي وسليم، وأيضا ممارسة الرياضة، مع ضرورة التخلص من الوزن الزائد.