خبراء يحذرون من التقبيل والعناق خلال عيد الميلاد لمنع تفشى السعال الديكى

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القاهرة - سامية سيد - يحذرالخبراء من العناق والتقبيل في عيد الميلاد لمنع انتشار السعال لمدة 100 يوم، حيث تضاعفت حالات السعال الديكي 3 مرات هذا الشتاء، مما أثار قلق خبراء الصحة، يشرح الطبيب علاج السعال الديكي في هذا الصباح

وحث أحد الخبراء الأسر في المملكة المتحدة على التفكير في عدم التقبيل أو العناق في عيد الميلاد، للحد من انتشار الفيروس، قد تكون إعادة النظر في طريقة الوقاية من كورونا ضرورية هذا الشتاء، وفقًا لأحد الأساتذة الجامعيين، مع ارتفاع حالات السعال الديكي بشكل كبير في المملكة المتحدة.

أظهرت البيانات الواردة من وكالة الأمن الصحي في المملكة المتحدة (UKHSA) أن هناك 716 حالة مشتبه فيها بالمرض في إنجلترا وويلز بين يوليو ونوفمبر من هذا العام، وهذا يعادل تقريبًا ثلاثة أضعاف الرقم المسجل خلال نفس الفترة من عام 2022 والذي بلغ 217.

ووفقا لما ذكره موقع Daily Express ، فان السعال الديكي، المعروف أيضًا باسم سعال الـ 100 يوم، هو عدوى بكتيرية تصيب الرئتين وأنابيب التنفس ويمكن أن تنتشر بسهولة، قد تكون الأعراض الأولية خفيفة، مثل سيلان الأنف والتهاب الحلق، ولكن غالبًا ما يتبعها نوبات سعال خطيرة.

وفي الحالات الشديدة يمكن أن يسبب نوبات وصعوبات في التنفس والالتهاب الرئوي، وخاصة عند الأطفال، وعلى الصعيد العالمي، فهو يساهم في وفاة أكثر من 160 ألف طفل كل عام.

ولذلك، فإن منع انتشار العدوى أمر حيوي، يمكن أن يحدث هذا عن طريق الهواء، عندما يعطس أو يسعل الشخص المصاب بالسعال الديكي ويستنشق الآخرون البكتيريا.

حذر البروفيسور ريتشارد تيدر، الرئيس السابق لقسم علم الفيروسات في جامعة كوليدج لندن، من احتمال ارتفاع الحالات خلال عيد الميلاد حيث يتواصل الناس اجتماعيًا أكثر من المعتاد.

و قال: "يجب على الناس التأكد من حصولهم على التطعيم والتفكير في استخدام الأقنعة للمساعدة في منع انتشار السعال الديكي، وأوصى على وجه الخصوص بالعودة إلى التحية بالضرب بالمرفق - وهي تحية تُستخدم كثيرًا أثناء جائحة كورونا.

وأضافت البروفيسورة هيلين بيدفورد - خبيرة الصحة العامة للأطفال في كلية لندن الجامعية: "شهد السعال الديكي، مثل حالات العدوى الأخرى، انخفاضًا كبيرًا بسبب تدابير الصحة العامة التي تم إدخالها في كورونا، ولكن نشهد الآن زيادات في حالات الإصابة بالعدوى الأخرى"، وحذر الخبراء أيضًا من أن الأطفال غير المحصنين هم أكثر عرضة للإصابة بالعدوى.

في المملكة المتحدة، توفر هيئة الخدمات الصحية البريطانية NHS لقاح السعال الديكي للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 8 و12 و16 أسبوعًا، بالإضافة إلى الأطفال الذين تصل أعمارهم 3 أعوام، يجب أيضًا أن تحصل النساء الحوامل على التطعيم بين 16 و32 أسبوعًا.

ومع ذلك، انخفض الإقبال على اللقاح في المملكة المتحدة، بمعدل 61.5% في عام 2022، وهذا يمثل انخفاضًا بنسبة 3.9% عن عام 2021 وانخفاضًا بنسبة 8% تقريبًا عن عام 2020.

قال البروفيسور بيتي كامبمان، من كلية لندن للصحة والطب الاستوائي: "قد يكون الارتفاع في الحالات بسبب تفويت مواعيد التطعيم، ربما أثناء الوباء.

وأوضح، إنه يمكن الوقاية من المرض الشديد بشكل شبه كامل إذا تم تطعيم الأم أثناء الحمل وتصل الأجسام المضادة الواقية إلى الطفل عبر المشيمة وتحميه حتى يحصل الطفل على لقاحاته، لذلك من المهم أن ينظر الجميع إلى سجلات التطعيم الخاصة بهم للتحقق مما إذا كانوا قد فاتهم هذا اللقاح، الذي يتم إعطاؤه مع التحصينات الروتينية للأطفال وأثناء الحمل."

تظهر الأعراض المبكرة للسعال الديكي عادةً بعد سبعة إلى 10 أيام من الإصابة، وتشمل حمى خفيفة وسيلان الأنف والتهاب الحلق والسعال، والذي يتطور تدريجيًا إلى سعال متقطع يمكن أن يسبب صوت "الديك"، يمكن أن يكون هذا مستمرًا بشكل خاص، ويستمر أحيانًا لأسابيع أو حتى أشهر، وفقًا لهيئة الخدمات الصحية البريطانية.