شكرا لقرائتكم خبر عن لقاح واعد يعالج مرضى السرطان .. وعلماء يكتشفون مفاجأة غير متوقعة عند تطبيقه على 18 مريض والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - كشفت دراسة أجريت على لقاح جديد لعلاج سرطان البنكرياس، نتائج مذهلة، بشأن إمكانية اللقاح في علاج الورم بالإضافة إلى منع عودة المرض مرة أخرى.

وبحسب ما نشرت صحيفة "الديلي ميل" البريطانية، فإن ربع المرضى يعيشون فقط لمدة عام أو أكثر بعد تشخيص إصابتهم بهذا النوع من السرطان (البنكرياس)، والذي لا يتم اكتشافه بسهولة، لأن الجهاز المناعي لا يعتبر وجوده "تهديدًا".

وتشير نتائج التجارب المبكرة لهذا اللقاح وفق اختبار شمل 16 شخصا مصابا بسرطان البنكرياس، طُبق عليهم هذا اللقاح الذي استخدمت فيه تقنية mRNA المماثلة للقاح كورونا، أنه يحفز الجسم على منع عودة هذا الورم مجددًا.

واكتشف العلماء، وفق ما أشارت الصحيفة أن اللقاح نجح في تنشيط خلايا 8 مرضى من الذين أُجري عليهم الاختبار، وأنهم ظلوا سالمين بعد 18 شهرا من العملية الجراحية.