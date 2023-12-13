استشاري في أمراض القلب: إذا كانت النغزة في منتصف الصدر ومؤلمة وتستغرق وقت طويل ويصحبها العرق لابد من مراجعة الطواريء فورا.. قد تكون جلطة

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - أكد استشاري وأستاذ أمراض القلب وقسطرة الشرايين الدكتور “خالد النمر”، أن النغزات تكون عبارة عن ألم لثوان معدودة في الصدر، وتنتقل من مكان إلى آخر.

وأضاف في تصريحات لبرنامج “سيدتي” عبر قناة “روتانا خليجية”، أن النغزات إذا استمرت لمدة تزيد عن 5 دقائق، وصاحبها إجهاد وعرق، فيجب على الشخص أن يتجه فورا لمراجعة الطبيب، لأنه من الممكن أن تتحول إلى جلطة.

وأوضح أن الغالبية العظمى من النغزات هي إما من العضلات أو من ارتجاع المريء أو القلق.