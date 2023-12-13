رجيم الخيار والبيض لإنقاص الوزن.. هل هو مفيد؟

بيروت - نادين محمد - هل تحاولين إنقاص وزنك لعدة أشهر دون جدوى، يمكنك تجربة رجيم الخيار والبيض لإنقاص الوزن، فقد يتمتع كل من الخيار والبيض بفوائد صحية كجزء من نظام غذائي صحي متوازن، إضافة إلى كونه رجيماً سهلاً منخفض السعرات الحرارية، يمكنك تجربته لمدة أسبوعين.

فوائد البيض

تحتوي البيضة المسلوقة الكبيرة على 77 سعرة حرارية فقط ولكنها تحتوي على 6 جرامات من البروتين و5 جرامات من الدهون. معظم الدهون هي دهون غير مشبعة. محتوى البروتين والدهون سيبقيك ممتلئًا لفترة أطول والأكثر من ذلك، أن صفار البيض يحتوي على مضادات الأكسدة اللوتين والزياكسانثين. كلاهما مفيد لصحة العين.

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فوائد الخيار

يحتوي 300 جرام من الخيار على 45 سعرة حرارية فقط. لا يحتوي على دهون ولكنه يحتوي على 2 جرام من البروتين و11 جراماً من الكربوهيدرات و2 جرام من الألياف.

لمن هذا النظام الغذائي؟

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يعد مخصصاً للأشخاص الذين يرغبون في البدء في فقدان الوزن أو الذين يريدون حلًا سريعًا. إليك خطة حمية البيض والخيار.

الأسبوع الأول

الإفطار: خيارة واحدة وبيضة واحدة

الغداء: خيارة واحدة وبيضة واحدة

العشاء: خيارة واحدة وبيضتان

أضيفي: بيضة إضافية إذا أردت.

الأسبوع الثاني

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اليوم الأول

الإفطار: سلطة خيار وبيضتان

الغداء: شريحة واحدة من خبز القمح الكامل مع البيض والخيار

العشاء: بيضتان وسلطة خضراء مع الخيار

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اليوم الثاني

الإفطار: بيضة واحدة وعصير خيار

الغداء: سلطة خضراء مكونة من خيارة مع بيضتين

العشاء: حصة واحدة من السمك مع الخيار وبيضة واحدة



اليوم الثالث

الإفطار: خيار، 1-2 ملاعق كبيرة من الحمص، وبيضة واحدة

الغداء: شريحة واحدة من خبز القمح الكامل، بيضة واحدة، سلطة خضراء مع الخيار

العشاء: ثلاث شرائح رفيعة من صدور الدجاج، وبيضة واحدة، وسلطة خيار

وجبات خفيفة

إذا كنت تفضلين الاستمرار لفترة أطول، يمكنك تنظيم الوجبات بنفس الطريقة تقريبًا.

إذا كنت بحاجة إلى تناولي وجبة خفيفة بينهما، تناولي ثمرة فاكهة واحدة، على سبيل المثال، خوخة واحدة أو تفاحة. يمكنك أيضًا تناول 10 حبات عنب أو حبتين من البرقوق أو حبتين من الكيوي.

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قواعد رجيم الخيار والبيض لإنقاص الوزن

تناولي الخيار كلما شعرت بالجوع.

يمكنك إعداد وجبات من الخيار، مثل عصير الخيار وسلطة الخيار.

استخدمي كمية قليلة من الدهون الجيدة، مثل زيت الزيتون أو زيت بذور الكتان.

يمكنك تناول الخيار مع الأطعمة الأخرى الغنية بالبروتين مثل البيض المسلوق واللحوم الخالية من الدهون والتونة والجبن والمكسرات.

يمكنك إضافة بعض الكربوهيدرات إلى الوجبات، مثل الخبز المحمص، أو الأرز البني، أو البطاطس.

يمكنك إضافة الخضروات الأخرى منخفضة السعرات الحرارية، مثل الطماطم والسبانخ والكرفس.

المصدر:هيلث لاين