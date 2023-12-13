فوائد لبس المشد يومياً وبعض اضراره 



بيروت - نادين محمد - تسأل الكثيرات عن فوائد لبس المشد يومياً. ويبدو انها كثيرة ومن ابرزها انه يساعد على شد عضلات البطن والخواصر وحرق السعرات الحرارية. لكن يبدو ايضاً ان لهذه العادة بعض المساوئ او الاعراض الجانبية التي يجب الانتباه اليها. ولهذا من المهم قبل اخذ القرار بوضعه التعرف على ابرز فوائد لبس المشد يومياً وبعض الاضرار التي يمكن ان تنتج عن ذلك.

فوائد لبس المشد



من المهم اذاً معرفة ابرز فوائد لبس المشد يومياً من اجل الحصول عليها وهي عديدة.

- يعمل هذا على شدّ عضلات البطن كما على تقويتها.

- يساعد على الحصول على بطن مسطح ويحفز حرق السعرات الحرارية الا انه لا يساهم في تخسيس الوزن.

- يمكن ان يساعد هذا على استعادة الرحم حجمه الطبيعي بعد عملية الولادة. ولهذا يجب ان ترتديه المرأة في هذه الحالة بشكل مستمر. لكن قبل هذا الافضل ان تستشير الاختصاصية.

- يساهم في تأمين الحماية للظهر ويعمل على تقويته وخصوصاً في الجزء السفلي منه. كما انه يحد من المشاكل التي يمكن ان تنتج عن الوقوف بطريقة خاطئة ومن ظهور الترهلات والمعاناة من خلل العمود الفقري والتواء الظهر.



نصائح قبل استعمال المشد



قبل اخذ قرار استعمال مشد البطن من المهم الاطلاع على بعض التعليمات الضرورية والاساسية.

- يجب عدم وضع المشد على محيط البطن والخواصر لمدة طويلة.

- من الضروري ان يتم نزع المشد في حال الشعور بالانزعاج منعاً لحدوث اي اعراض جانبية ضارة.

- من الافضل اختيار مشد مناسب بحسب حجم البطن ومحيط الخواصر.

مضار لبس المشد



الى جانب فوائد مشد البطن، من المهم الانتباه ايضاً الى ان لبسه قد ينطوي على بعض الاضرار التي يجب عدم نسيانها.

- يمكن وضع المشد لمدة طويلة بشكل متواصل ان يؤثر سلباً على شكل الصدر.

- من الممكن ان يلحق هذا ايضاً الضرر بالقولون.

- قد يؤدي هذا الى المعاناة من الامساك وخصوصاً في حال عدم اتباع نظام غذائي صحي سليم يمكن ان يمنع ذلك.

- من الخطأ لبسه اثناء الحمل لأن هذا يمكن ان يلحق الضرر بالجنين.

- قد تتم في هذه الحالة الشكوى من عدم القدرة على التنفس بشكل طبيعي لأن المشد يحدث ضغطاً على الرئتين.

- يمكن ان تنتج عنه اصابة الجلد بالحساسية وهو ما يؤدي الى ظهور الاحمرار والطفح والحكة المزعجة.

- قد يسبب المشد في حال وضعه بشكل مستمر نمو الفطريات على جلد البطن والظهر بسبب التعرق.

- قد لا يتمكن بعض الاشخاص بسببه من تناول الطعام او ممارسة الرياضية بطريقة مريحة.

- من الممكن ان يؤدي اللبس اليومي للمشد الى حدوث ضمور في عضلات البطن. كما يمكن ان تتفاقم المشكلة وتسبب تشوهاً في الاعضاء الداخلية للجسم. اذاً من المهم جداً معرفة فوائد لبس المشد يومياً، لكن يجب ايضاً الانتباه الى بعض الاضرار التي يمكن ان تنتج عن ذلك. اما النصيحة الاهم فهي انه من الضروري استشارة الاختصاصي قبل القيام بأي خطوة في هذا الاتجاه

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