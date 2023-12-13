شكرا لقرائتكم خبر عن لو خضعت لجراحة السمنة.. نصائح لتجنب نقص التغذية بعد العملية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - الخضوع لعميات جراحة السمنة كالتكميم أو تحويل المسار تعد من الأمور الجيدة لدى البعض، ولكن يتعرض البعض لنقص التغذية الجيدة، وفقدان الجسم للعديد من العناصر الغذائية المهمة التي يحتاجها الجسم في يومه، ولذا يجب القيام بنظام غذائي صحي لتجنب الإصابة بنقص التغذية بعد جراحة السمنة، وذلك وفقا لموقع onlymyhealth.

أوضح التقرير، أن الخضوع لعملية السمنة تعد من الحيل الجيدة التي تعمل على التخلص من الوزن الزائد، بالإضافة إلي علاج السكر وارتفاع ضغط الدم، وانقطاع التنفس أثناء النوم، وارتفاع الكوليسترول، وذلك وفقا لما شاركته الجمعية الأمريكية لجراحة التمثيل الغذائي وجراحة السمنة .

فيمكن لجراحات السمنة، سواء كانت تحويل مسار المعدة أو تكميم المعدة أن تؤثر على امتصاص العناصر الغذائية الأساسية، ويعاني الأشخاص من نقص في فيتامين ب 12 والحديد والكالسيوم وفيتامين د والفولات، ولذا يجب أخذ المكملات الغذائية التعويضية لضمان تناول العناصر الغذائية الكافية، فقد يشمل ذلك مكملات الفيتامينات والمعادن في أشكال يسهل على جهازك الهضمي المتغير امتصاصها.

النظام الغذائي الغني بالبروتين يعد من أهم الحيل للأشخاص الذين خضعوا لعمليات السمنة، فالبروتين هام لصحة العضلات والصحة العامة، ولذا تناول الدواجن والأسماك والبيض والخيارات النباتية مثل البقوليات.

وأوضح التقرير، أن الترطيب يعد من الأمور الهامة للصحة العامة ويساعد على منع حصوات الكلى، ولذا أكثر من تناول الماء والعصائر الطبيعية خالية السكريات.

وأضاف التقرير، أن نظام غذائي متوازن ومتنوع يعد من الحيل الجيدة التي تساهم بشكل كبير في تغذية الشخص، ولذا عليك تناول الفواكه والخضروات والحبوب الكاملة والدهون الصحية الجيدة.