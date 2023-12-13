شكرا لقرائتكم خبر عن فوائد صحية للذرة تجعله طعاما مهما للشتاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - من علامات الشتاء وجود الذرة، فهو يعتبر وجبة خفيفة وصحية وقليلة السعرات الحرارية، فهو يمد الجسم بالكثير من الفوائد، وهذا ما سنتعرف عليه وفقا لموقع healthshots

أكد التقرير، أن الذرة يحتوي على العديد من العناصر الغذائية المهمة للجسم، ومنها الألياف والكربوهيدرات والبروتين، و فيتامينات A وB وC بالإضافة إلى المعادن الأساسية مثل المغنيسيوم والفوسفور والبوتاسيوم، ولذا تناوله يمد الجسم بالعديد من العناصر التي يحتاجها بشكل يومي، ومن فوائده التي تحل علي الجسم التالي:

- يحسن صحة الجهاز الهضمي الألياف الموجودة في الذرة تساعد بشكل ملحوظ في تحسن عملية الهضم وتعزز انتظام الأمعاء، كما أنه يحد من التعرض والإصابة بالإمساك. - تعزز صحة القلبتحتوي الذرة على مضادات الأكسدة وتناوله يعمل على خفض مستويات الكوليسترول، ولذا فتناوله يقلل من فرص الإصابة بأمراض القلب. -يمد الجسم بالطاقةلأن الذرة تحتوي علي الكربوهيدرات فهذا يجعله خيارًا مناسبًا للأشخاص الراغبين بإمداد الجسم بالطاقة، والحيوية. -يحسن صحة العينتحتوي الذرة على اللوتين والزياكسانثين، وهما من مضادات الأكسدة اللازمة لدعم صحة العين. -التخلص من الوزن الزائدلأنه غني بالألياف، فهذا يجعلك تشعر بالشبع لفترة طويلة بعد تناولك له، وهذا يساعد في إدارة الوزن عن طريق تقليل السعرات الحرارية. -الحفاظ علي صحة الجلدلأن الذرة يحتوي علي مضادات الأكسدة والفيتامينات، فتساعد على الحصول على بشرة صحية، من المحتمل أن يمنع ظهور علامات الشيخوخة. -تقوية الجهاز المناعيالذرة غني بفيتامين سي، ولذا تناوله يعد جيدا لتقوية الجهاز المناعي. - الحد من الإصابة فقر الدم

تحتوي الذرة على الحديد وهذا الأمر يساعد في الوقاية من فقر الدم الناجم عن نقص الحديد. وهو مهم بشكل خاص للأشخاص الذين يعانون من انخفاض مستويات الحديد.