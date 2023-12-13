شكرا لقرائتكم خبر عن للستات.. احذرى اضطراب الغدة الدرقية قد يؤثر على الرؤية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تؤثر العديد من الحالات المرضية على العين بصورة مباشرة أو غير مباشرة، من مرض السكر إلى ضغط الدم وغيرها، والتى تترك أثرا على عينيك ويجب المتابعة لتفادى المضاعفات، ومن ضمن ما يؤثر أيضا على العين اضطراب الغدة الدرقية.

وقال الدكتور أشرف الهباق أستاذ طب وجراحة العيون كلية طب جامعة بنها، "أننا نلاحظ كثيرا معاناة السيدات من 3 حالات مرضية شهيرة، وهى الانيميا، وضغط الدم المنخفض واضطرابات الغدة الدرقية، وبصورة خاصة تؤثر مشاكل الغدة الدرقية على العين بصورة واضحة".

وأضاف استشارى العيون في تصريح خاص لـ " الخليج 365"، أن نشاط الغدة الدرقية يسبب جحوظا في العين، كما يسبب ترسب بعض المواد الدهنية من الجسم خلف العين، مما قد يسبب تحرك في العين للأمام الأمر الذى يتم ملاحظته سريعا في شكل العين، هذا الجحوظ قد يكون له مضاعفات أخرى على العين، حيث إنه مع حركة العين للأمام يحدث شد في العضلات الخاصة بها، مما قد يسبب ألما في حركة العين الداخلية أو الخارجية عند تحريكها يميناً ويساراً.

وأوضح الهباق، أن الجحوظ يكون مصاحبا باحمرار وليس التهابا، لأن الأوعية الدموية بالعين تكون محتقنة بالدماء، مما قد يسبب ازدواجا في الرؤية، أيضا قد يؤثر الجحوظ على العصب البصرى بسبب شد العضلات مما يسبب ضبابية في الرؤية، مشددا على مرضى الغدة الدرقية ضرورة الانتباه مبكرا لأى تغير يحدث في العين.

وأضاف أستاذ العيون، أن علاج العين في هذه الحالة يكون مبكرا قبل الجحوظ وحدوث شد في العضلات أو ترسب الدهون خلف العين، وإلا يكون الحل وقتها التدخل الجراح فقط.

وكشف ضرورة المتابعة الدورية كل عام خاصة للسيدات والخضوع لتحليل الغدة الدرقية مع الموجات فوق الصوتية للغدة، لأنه في الغالب قد لا يظهر التحليل وحده الإصابة بقصور أو نشاط للغدة الدرقية.