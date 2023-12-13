شكرا لقرائتكم خبر عن دلع طفلك بس خلى بالك.. مضاعفات خطيرة تصيب الرضيع عند هزه ورفعه فى الهواء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور علاء عبد العزيز، أخصائى طب الأطفال وحديثى الولادة بمستشفى الزقازيق العام، إن هناك مضاعفات خطيرة قد تصيب الطفل الرضيع عنده هزه ورفعه بالهواء، ولا يعرف هذه المخاطر العديد من الآباء والأمهات، لذا يجب التحذير منها.

وأشار فى تصريح خاص لـ"الخليج 365"، إلى أن هز الطفل الرضيع ورفعه بالهواء يتسبب فى إصابة الأطفال بمشاكل منها: كسر في الضلوع، نزيف بالشبكية، نزيف بالمخ وتوقف التنفس عند الرضيع.

وأضاف قائلا إنه فى بعض الحالات من شدة تأثير هذه الحركة على المخ تؤدي إلى الوفاة، موضحا أن سبب حدوث نزيف المخ نتيجة هذه الحركة هو أنه بسبب عدم انغلاق رأس الطفل تماما وحدوث "رجة" فى الجسم نتيجة هزه ورفعه بالهواء ويقل الضغط الشرياني ثم يرتفع وهذا يؤدى إلى انفجار الشعيرات الدموية بالمخ وحدوث نزيف في المخ.

وأوضح أن هز الطفل ورفعه بالهواء يؤثر على الشبكية وهى جزء من العصب البصري، ونتيجة لأن الشبكية لا تزال تتكون يحدث انفجار فى الأوعية الدموية ويمكن ملاحظتها بعد شهور عند عمل فحص بصري .

وأضاف أنه قد يحدث كسر فى الضلوع عند عدم تمكن الأب أو الأم من حمل الطفل فتضغط على ضلوعه وتنكسر ولا تظهر علامات لكن يحدث بكاء غير مبرر من الرضيع.

وتابع قائلا إن بعض الأطفال يحدث لهم انقطاع فى النفس نتيجة خوف وفزع من رفعه بالهواء وبعض الأطفال نفسهم يتوقف لعدة ثوان و"يزرق" لذا يجب الحذر تماما من هذه الحركة.