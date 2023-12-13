شكرا لقرائتكم خبر عن سُمك عضلة القلب مؤشر على بعض الأمراض.. طرق العلاج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور أحمد السواح استشاري القلب في معهد القلب القومي، أن سُمك عضلة القلب يعد مؤشرا لوجود مشكلة ما في الجسم تسببت في الإصابة بها، أي أن الأشخاص الذين يعانون من ضيق التنفس، وارتفاع ضغط الدم واضطرابات في الغدة الدرقية تعد أبرز الأسباب المؤدية للإصابة بسُمك عضلة القلب.

وأوضح استشاري القلب، أن سُمك عضلة القلب، تعتبر حالة دائما أو مؤقتة يعاني منها الأشخاص، والنوع الأخير يسهل علاجه والسيطرة عليه عن طريق معرفة السبب وعلاجه على الفور.

وأشار السواح، إلى أن سمك عضلة القلب يتسبب في تعرض الشخص المصاب به، إلى بعض الاعراض المزعجة للشخص، ومنها ألم الصدر والسعال، والدوخة، والتعب، وضيق التنفس، وقد تكون السبب في انتفاخ القدمين.

واستكمل حديثه أن هناك العديد من الأسباب المؤدية للإصابة بسُمك عضلة القلب، فنجد بالطبع أن المدخنين هم الأكثر عرضة للإصابة بسمك عضلة القلب، كما أن الإجهاد الشديد والضغوط النفسية، وارتفاع ضغط الأدم، جميعها عوامل تؤثر على صحة القلب بشكل عام، لكن على عضلة القلب بشكل خاص، ويعرضها للسُمك.

وأوضح، أن الإصابة بالأنيميا تعد من الأسباب أيضا ففي حالة عدم توفير خلايا دم حمرا كافية وصحية غنية بالأكسجين الذي يحتاجه الجسم فيتسبب في زيادة ضربات القلب، وبالتالي يعرضك لسُمك عضلة القلب، لافتا أن الإصابة باضطرابات الغدة الدرقية تعد أيضا من الأسباب وخاصة قصور الغدة الدرقية.

وعن طريقة علاج سُمك عضلة القلب، أكد السواح، أنها تعتمد علي مدرات البول للمساعدة في خفض ضغط الدم، مع أخذ أدوية لتنظيم ضغط الدم وتحسن وظائف القلب، مع ضرورة أخذ أدوية سيولة لتجنب الإصابة بجلطات القلب أو النوبات القلبية، وفي حالة ارتفاع ضربات القلب يجب أخذ أدوية لتنظيمها، وكل ذلك لتفادي المضاعفات الصحية المرتبطة بهذه المشكلة الصحية، ومنها فشل القلب، والإصابة بالجلطات.