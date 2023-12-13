شكرا لقرائتكم خبر عن إرشادات مهمة لمريض السكر عند استخدام حقن الأنسولين لتحقيق أقصى فاعلية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور أحمد السنهوري، أخصائى الأمراض الباطنية والسكر والغدد الصماء بالمعهد القومى للسكر، إن هناك عددا من الاحتياطات يجب على مريض السكر اتباعها عند الحصول على حقن الأنسولين للاستفادة من العلاج وتحقيق أقصى فاعلية له.

وأوضح، فى تصريح خاص لـ"الخليج 365 " أن الأماكن التى يمكن لمريض السكر أخذ حقن الأنسولين فيها هى: فى البطن حول السرة، عضلة خلف الذراع، فى الفخذين من الأمام من عند الركبة لأعلى الحوض.

وأشار، إلى أن مريض السكر يجب أن يغير المكان الذى يحصل فيه على حقن الأنسولين من وقت لآخر، حتى لا يحدث تليف فى المكان الذى يتم أخذ الحقنة فيه باستمرار وهذا التليف يمنع امتصاص الأنسولين.

وأوضح، أخصائى الأمراض الباطنية والسكر والغدد الصماء، أنه بصفة عامة يجب حفظ الأنسولين في باب الثلاجة وليس في الفريزر للحفاظ عليه، مشدداعلى ضرورة تناول مريض السكر الطعام قبل حصوله على الأنسولين، ولا يمكن أن يحصل عليه بدون أن يتناول الطعام، حتى لا تحدث له غيبوبة.

وأشار إلى أن الأنسولين علاج جيد وفعال لمرضى السكر، لكن يجب اتباع التعليمات للاستفادة منه، مضيفا أنه للوقاية من هبوط السكر بسبب الأنسولين يجب ضبط الجرعات وتناول الأكل بكميات مناسبة وفى مواعيد الوجبات وألا يترك المريض نفسه بدون طعام فترة طويلة حتى لا يحدث هبوط مفاجئ فى السكر.