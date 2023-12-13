شكرا لقرائتكم خبر عن أستاذ حشرات يحذر من العلاج بلدغات النحل.. ينقصه التجارب على البشر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتشرت فى الآوانة الأخيرة وصفات وعلاجات للطب البديل عبر صفحات التواصل الاجتماعى" السوشيال ميديا" تزعم استخدام لدغات النحل، لعلاج بعض الأمراض الجلدية وتخفيف الالتهابات.

ومن جانبه كشف الدكتور على يونس أستاذ علم الحشرات جامعة القاهرة، أن العلاج بلدغات النحل هو فرع من فروع الطب البديل الذي يركز على علاج الأمراض من خلال استخدام المنتجات الطبيعية مثل سم النحل، إلا أن بعض الأشخاص لديهم حساسية تجاه سم النحل وقد تكون مهددة للحياة.

أكد أستاذ علم الحشرات في تصريح خاص لـ " الخليج 365"، أن الدراسات على مدار السنوات الماضية أثبتت أن سم النحل له الكثير من الخصائص الهامة للصحة، من مضاد قوى للالتهابات، ومضادات الأكسدة، ومثبطة للجهاز العصبي المركزي، ومضاد للبكتيريا، ومضاد للفيروسات، وخصائص مضادة للفطريات، لكن يجب معرفة ان كل الدراسات السابقة أجريت على حيوانات التجارب ولم يتم التعميم او التجربة إلا على أعداد قليلة جدا من البشر، لذلك تحتاج تجارب العلاج باستخدام سم النحل المزيد من التجارب والدراسات على البشر قبل استخدامها للأشخاص.

وأشار أستاذ الحشرات، إلى أن بعض الأشخاص لديهم حساسية تجاه سم النحل، والتي تكون مهددة للحياة وتسبب الوفاة في بعض الحالات الشديدة من الحساسية، لذا يجب توخى الحذر من التعرض لمثل هذا النوع من العلاج البديل، أو عند التعرض في المطلق للدغات النحل وضرورة التوجه إلى الطوارئ إذا ظهرت أعراض مثل التورم والاحمرار والغثيان والإغماء.

وأوضح أن أعراض لسعة النحل تختلف باختلاف كمية السم التي دخلت إلى الجهاز المناعي، وتظهر علامات على الجلد تشمل الاحمرار والحكة، ثم يتلاشى الألم في النهاية.