شكرا لقرائتكم خبر عن متى يكون فقدان الشهية علامة على مشكلة صحية؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هل تعلم أن فقدان الشهية يعد إنذارا مبكرا لمشكلات صحية؟ هذا ما أشار إليه التقرير المنشور عبر موقع hindustantimes. محذرا من عدم معرفة السبب، أوضح التقرير، أن البعض يتعرض لفقدان الشهية المؤقت، نتيجة لضغط نفسي، أو قلق، وتعود شهيتك مرة أخرى لطبيعتها، ولكن الخوف عند استمرار هذا الأمر لعدة أيام لأنه علامة على وجود مشكلة صحية في الجسم.

وحول ذلك قدم الدكتور راجيش كومار بودهيراجا، المدير المساعد للطب الباطني، في المستشفى الآسيوي بالهند، أبرزالمخاطر الصحية الناتجة عن عدم تناول الطعام، أو فقدان الشهية، ومنها:

-مشاكل في الجهاز الهضميمرض التهاب الأمعاء ، والقرحة بالجهاز الهضمى كلها مشكلات تتسبب في شعورك بالألم وبالتالي تنخفض لديك الشهية، ويجب علاج هذا الأمر على الفور. -خلل في الغدة الدرقيةيمكن أن يساهم قصور الغدة الدرقية، في انخفاض الشهية، فهي تقوم تنظيم عملية التمثيل الغذائي ولذا عند التعرض لأي خلل يزداد فرص الإصابة والتعرض للعديد من المضاعفات، ولذا يجب العلاج علي الفور. - الصحة النفسية الاكتئاب والقلق والتوتر أعراض تظهر علي الشخص ويعاني منها، وتتسبب في انخفاض الشهية. -الالتهابات المستمرةكما يمكن أن تؤدي العدوى طويلة الأمد إلى فقدان الشهية، يمكن أن تؤدي الاستجابة المناعية للجسم لهذه العدوى إلى تعطيل الأداء الطبيعي للجهاز الهضمي، ولذا يجب العلاج على الفور. - السرطان فقدان الشهية غير المبرر والمطول يمكن أن يثير مخاوف بشأن بعض أنواع السرطان كسرطان المعدة أو البنكرياس، ولذا يجب الكشف المبكر.