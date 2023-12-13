شكرا لقرائتكم خبر عن نصائح للعناية بصحة عيون طفلك خلال فصلى الخريف والشتاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

العناية بصحة العين أمرا ضروريا للأطفال، خاصة فى فصلى الخريف والشتاء، حيث يمكن أن يؤثر الطقس البارد سلبًا على صحة عينيك، فى هذا التقرير نتعرف على بعض النصائح لحماية عيون طفلك الحساسة خلال موسم الشتاء، بحسب موقع "تايمز أوف إنديا ".

وبحسب التقرير فإن تعرض الأطفال للحساسية والالتهابات (مثل احمرار العيون وجفافها ودموعها) والالتهابات الفيروسية الشائعة مثل التهاب الملتحمة يؤكد الحاجة إلى رعاية لضمان صحة عيون طفلك.





نصائح للعناية بصحة عيون طفلك خلال الشتاء إعطاء الأولوية لمعدل رمش عيون الطفل يجب التأكد أن معدل الرمش المتكرر فى عين طفلك طبيعيا خاصة مع كثرة الجلوس على شاشات التلفاز والموبايل.

تقليل عدد ساعات الجلوس أمام الشاشات والرمش بشكل متكرر هام لحماية عين طفلك، لأنه يخفف من أعراض الجفاف التى يسببها الطقس البارد.

ترطيب الجسم وشرب السوائل من أهم الأشياء للحفاظ على رطوبة العين فى الطقس البارد الإكثار من شرب الماء وترطيب الجسم بصفة عامة، كما أن كثرة شرب الماء تنظف الجسم من السموم وتحمى من إجهاد العين، لذا يجب الحفاظ على شرب الماء بانتظام سواء فى الصيف أو الشتاء. حماية العين أثناء الخروج نهاراعلى الرغم من أن أشعة الشمس تكون قليلة في الشتاء إلا إنه يجب حماية عيون طفلك عند الخروج بارتداء نظارة شمسية تعكس الأشعة فوق البنفسجية الضارة، كما تحمى النظارة طفلك أيضا من الأتربة والتلوث فى الهواء. استخدام قطرات العين المرطبةإذا كان طفلك يعاني من جفاف العين تزداد هذه الحالة فى الشتاء لذا يجب استخدام قطرات عين للترطيب والوقاية بشكل عام من احمرار العين والالتهابات والحكة. العناية بنظافة العينيجب الاهتمام بتنظيف العين لمنع العدوى وتجنب لمس طفلك لعينيه باليدين حتى لا تنتقل أى جراثيم للعين والوقاية من العدوى.