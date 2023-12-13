شكرا لقرائتكم خبر عن اختبار" القفز" يكشف عن التهاب الزائدة الدودية لدى الأطفال.. أطباء يوضحون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الأطباء، إن إجراء اختبار" القفز"يكشف عن الإصابة بالتهاب الزائدة الدودية، موضحين أنه إذا أدى القفز إلى مضاعفة الألم، فيجب زيارة الطبيب على الفور، وفقا للتقرير الذى نشرته صحفية "الديلى ميل" البريطانية.

وقالت الدكتورة جنيفر شو، طبيبة أطفال الأمريكية، إن الزائدة الدودية عبارة عن عضو يبلغ طوله من 2 إلى 4 بوصات متصل بالأمعاء الغليظة، وإذا أصبح ملتهبا فإنه يسبب ألما شديدا ويجب إزالته جراحيا بسرعة في المستشفى قبل أن ينفجر.

وأضافت، أن هذا الاختبار البسيط " القفز"مفيد بشكل خاص لمعرفة ما إذا كان الطفل مصابًا بالتهاب الزائدة الدودية، إذا قفزوا وأظهروا الألم، فقد يكون ذلك علامة على الحالة.

أوضحت طبية الأطفال، أن التهاب الزائدة الدودية يمكن أن يحدث بسبب عدوى مختلفة مثل الفيروسات أو البكتيريا أو الطفيليات في الجهاز الهضمي، ويمكن أن يحدث أيضًا عندما ينسد البراز الأنبوب الذي يصل بين الأمعاء الغليظة والزائدة الدودية، كما يمكن أن تسبب الأورام أيضًا التهاب الزائدة الدودية.

وشددت على أهمية أن يتم علاج التهاب الزائدة الدودية بسرعة،لأنه في حالة تمزق الزائدة الدودية يمكن أن يسبب مرضًا يهدد الحياة، مشيرة إلى أنه في معظم الحالات، يقوم الجراحون بإزالة الزائدة الدودية في عملية استئصال الزائدة الدودية - العلماء ليسوا متأكدين من سبب حاجة الأشخاص إلى الزائدة الدودية ولكن إزالتها لا تؤذي الأشخاص.

وعن الأعراض كشفت طبيبة الأطفال، أنها تشمل ألمًا في المعدة ينتقل لاحقًا إلى الجانب الأيمن السفلي ويصبح شديدًا، وبالضغط على هذه المنطقة أو السعال أو المشي يمكن أن يؤدي إلى تفاقم الألم، ويمكن أن تشمل الأعراض الأخرى الغثيان والقيء وفقدان الشهية والإسهال والحمى.

قالت الدكتورة شو، إن هناك اختبارات أخرى يمكنك إجراؤها لمعرفة ما إذا كان التهاب الزائدة الدودية محتملاً،" إذا كنت مستلقيًا وضغطت على الربع السفلي الأيسر، فهل هناك ألم في الربع السفلي الأيمن؟" إذا كان هناك ألم، فهذه علامة أخرى على التهاب الزائدة الدودية المحتمل.