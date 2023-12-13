شكرا لقرائتكم خبر عن لا تنتقده أمام الآخرين.. طرق للتواصل مع طفلك تعزز ثقته بنفسه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور محمد محمود حمودة، مدرس واستشارى الطب النفسى بكلية الطب جامعة الأزهر، إنه يجب على كل أب وأم التواصل مع أبنائهم بشكل صحيح، لتعزيز وبناء ثقة الطفل بنفسه وبناء مساحة من التفاهم بينهما.

وأوضح أنه عند التواصل مع ابنك يجب أن تجعله يعرف أنك تهتم به وتشاركه الأفكار وأنك سوف تقدم له المساعدة عندما يحتاجها، حتى يلجأ إليك دوما اذا تعرض لمشكلة.وأكد أنه يجب على الوالدين إغلاق التلفاز أو ترك الهاتف المحمول جانبا أو أي شئ اخر قد يشغلك عندما يريد طفلك أن يتحدث معك.وشدد على ضرورة تجنب الرد على التليفون خلال الوقت الذى يتحدث فيه طفلك معك، مضيفا أن أفضل تواصل بينك وبين طفلك يتم دون وجود أشخاص اخرين حولكم.

وحذر من انتقاد الطفل أمام الأخرين، مؤكدا أنه يأتي بنتيجة عكسية ويجعل الطفل عدائيا ويرفض اي تعليمات في ذلك الوقت.وأضاف أنك يجب أن تجلس لمستوى قريب من طفلك أثناء الحديث مع طفلك حتى يشعر أنك قريب منه.

وتابع قائلا إنك اذا كنت غاضبا من تصرف طفلك الزم الصمت حتي تعود الي هدوئك وتحدث معه في وقت لاحق، مضيفا أنك يجب أن تظهر حبك لطفلك رغم أى أفعال يقوم بها وتكون مستمعه جيدا له مع ضرورة مشاركة طفلك اهتماماته للشعر بأنك صديقه.