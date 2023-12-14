شكرا لقرائتكم خبر عن مكملات فيتامين د لن تفيدك إذا كنت تعانى من نقص هذا العنصر بجسمك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - المغنيسيوم وفيتامين د من العناصر الغذائية الأساسية بجسم الإنسان، وهناك ترابط كبير بين المغنيسيوم وفيتامين د، ويؤثر نقص المغنيسيوم بالجسم على امتصاص فيتامين د، حيث إنه عندما نحصل على فيتامين د من أشعة الشمس والأطعمة، حيث يقوم المغنيسيوم بتنشيط فيتامين د في الجسم، وتعتمد هذه العملية على المغنيسيوم وبدون كمية كافية من المغنيسيوم، يضعف تنشيط فيتامين د.

وبحسب موقع "تايمز أوف إنديا" فإن إحدى وظائف فيتامين د فى الجسم هي أنه يساعد على امتصاص الكالسيوم، مما يحسن صحة العظام والأعصاب ووظائف العضلات، وبحسب الدراسات يشارك المغنسيوم أيضاً فى عمل الكالسيوم داخل الجسم، وتؤدى اى اضطرابات فى الكالسيوم والمغنسيوم لمشاكل صحية، مثل: أمراض القلب والأوعية الدموية وأمراض العظام.



دور المغنيسيوم في الحفاظ على صحة العظام دور المغنيسيوم في الحفاظ على صحة العظام وبحسب التقرير فإن فيتامين د ضروري لصحة العظام لأنه يسهل امتصاص الكالسيوم، وهو معدن أساسي لبناء العظام وقوتها.