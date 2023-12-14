شكرا لقرائتكم خبر عن لمرضى ارتجاع المرىء.. أطعمة تجنب تناولها للحفاظ على صحة جهازك الهضمى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - الارتجاع الحمضي هو أحد الأعراض التى تصيب الجهاز الهضمى، ويحدث نتيجة رجوع الطعام والأحماض ومحتويات المعدة إلى المريء من المعدة، مما يسبب إحساسا بحرقة في صدرك.

وفقا لموقع " Pepcid" إذا لم يتم علاج ارتجاع المريء، يمكن أن يؤدي إلى مشاكل صحية أكثر خطورة، وفي بعض الحالات، قد تحتاج إلى أدوية أو عملية جراحية، ومع ذلك، يمكن للعديد من الأشخاص تحسين أعراض ارتجاع المريء من خلال تغيير نمط الحياة.

الأطعمة التي يجب تجنبها

يمكن أن تختلف الأطعمة التي تسبب الارتجاع الحمضي وأعراض حرقة المعدة المحتملة من شخص لآخر، ومع ذلك، تشير الدراسات إلى أن أسوأ الأطعمة التي تسبب الارتجاع الحمضي تشمل:

الأطعمة الحارة

الأطعمة الدهنية

الشوكولاتة

النعناع

الأطعمة والمشروبات الحمضية مثل الطماطم، والثوم، والبصل

المشروبات الغازية

مشروبات الكافيين مثل القهوة والشاي

تغيرات في نظامك الغذائي لتفادى مشاكل ارتجاع المرىء تجنب الأطعمة الدهنية والكربوهيدرات البسيطة

يعد توازن الدهون والكربوهيدرات والبروتينات في وجباتك أمرًا أساسيًا، فقد وجدت بعض الأبحاث أن الأشخاص الذين يعانون من الارتجاع الحمضي يشعرون بالسوء عندما يتناولون نظامًا غذائيًا غنيًا بالدهون، لذا اختر اللحوم الخالية من الدهون أو الدواجن أو الأسماك أو مصادر البروتين الأخرى، أيضا الكربوهيدرات التي يهضمها الجسم بسرعة، مثل السكريات البسيطة والنشا، هي أكثر عرضة للتسبب في حرقة المعدة مقارنة بالكربوهيدرات التي يتم هضمها ببطء مثل الألياف .

أضف المزيد من الألياف إلى نظامك الغذائي

يعاني الأشخاص المصابون بالارتجاع الحمضي من أعراض أقل عند تناول نظام غذائي غني بالألياف، مثل الخضراوات، والفاكهة والبقوليات والمكسرات والبذور والحبوب الكاملة، بما في ذلك دقيق الشوفان والأرز البني وخبز القمح الكامل أو المكرونة والكينوا.

تجنب الصلصات الجاهزة

عندما تتناول الطعام بالخارج، يمكنك التحكم في الدهون والسعرات الحرارية عن طريق تجنب الصلصات مثل الكاتشب والخردل فقد تسبب حرقة المعدة.