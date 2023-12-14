شكرا لقرائتكم خبر عن أهمها الحفاظ على صحة القلب.. أسباب صحية لإضافة الفلفل الأسود للطعام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - الفلفل الأسود يعتبر من التوابل ذات المذاق المميز، كما أنه له العديد من الفوائد الصحية وأبرزها تخفيف أعراض البرد والسعال، والتخلص من الوزن الزائد، والحفاظ على صحة القلب، وذلك وفقا للتقرير المنشور عبر موقع hindustantimes

الفلفل الأسود له العديد من الفوائد الصحية، التي يجب التعرف عليها ومنها:

-فقدان الوزن يمكن أن يساعدك الفلفل الأسود على إنقاص الوزن بسبب احتوائه على مادة البيبيرين التي تقلل من تكوين خلايا دهنية جديدة، وبالتالي تساعد في الوقاية من السمنة، والحد من زيادة الوزن. -القضاء علي السموم الفلفل الأسود يمكن أن يساعد في إزالة السموم من الجسم، فيساعد على تعزيز إنزيمات إزالة السموم وتقليل تلف الحمض النووي. -الحد من الإصابة بالسرطان يمكن أن يساعد الفلفل الأسود في الوقاية من السرطان، والسبب لأنه يحتوي علي البيبيرين، وهو أحد المكونات القلوية الرئيسية للفلفل الأسود، له أنشطة مضادة للأورام في مجموعة متنوعة من أنواع السرطان. -يساعد علي تنقية وتطهير الأمعاء والمعدةبسبب مادة البيبرين الموجودة في الفلفل الأسود فهذا يجعلها مطهراً، فإضافة هذه التوابل إلى نظامك الغذائي يمكن أن يكون مفيدًا لصحتك الهضمية. -الحفاظ على صحة القلبيساعد تناوله على تقليل ارتفاع الكوليسترول السيئ في الجسم، وبالتالي تساعد في تعزيز صحة القلب والأوعية الدموية والوقاية من أمراض القلب. -الحفاظ علي الجهاز الهضمييمنع الإمساك، ويعمل علي تنظيم الجهاز الهضمي وحمايته من الأضرار.