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القاهرة - سامية سيد - عادة ما يتطور سرطان عنق الرحم على مدى سنوات عديدة، وغالباً بدون أعراض ولكن يمكن الوقاية منه من خلال الفحص والكشف المبكر، فى هذا التقرير نتعرف على أعراض سرطان عنق الرحم وطرق الوقاية، بحسب موقع southern اسباب سرطان عنق الرحم ترتبط جميع أنواع سرطانات عنق الرحم تقريبًا بأنواع معينة من فيروس الورم الحليمي البشري (HPV).

فيروس الورم الحليمي البشري هو عدوى فيروسية شائعة ومعظم حالات الإصابة بفيروس الورم الحليمي البشري لدى النساء تشفى من تلقاء نفسها ولكن بعض الاختلافات في العدوى يمكن أن تسبب تغيرات غير طبيعية في خلايا عنق الرحم قد تؤدي إلى سرطان عنق الرحم بعد 10 سنوات أو أكثر من الإصابة.



النوعان الرئيسيان لسرطان عنق الرحم هما: النوعان الرئيسيان لسرطان عنق الرحم هما:

سرطان الخلايا الحرشفية - هذا هو الشكل الأكثر شيوعًا الذي يحدث في ما يصل إلى 80٪ من حالات سرطان عنق الرحم. يبدأ في الخلايا الشبيهة بالجلد في عنق الرحم (الخلايا الحرشفية).

السرطان الغدي - يحدث هذا الشكل في حوالي 15% من حالات سرطان عنق الرحم ويكون تشخيصه أكثر صعوبة. يبدأ في الخلايا الغدية لعنق الرحم.



تشمل العوامل التي يمكن أن تزيد من خطر الإصابة بسرطان عنق الرحم ما يلي: تشمل العوامل التي يمكن أن تزيد من خطر الإصابة بسرطان عنق الرحم ما يلي: -الوراثة - بسبب طفرات جينية معينة، تكون بعض النساء أكثر عرضة للإصابة بسرطان عنق الرحم من غيرهن.

-التدخين: يزيد التدخين من خطر إصابة المرأة بالعديد من أنواع السرطان، بما في ذلك سرطان عنق الرحم. يبدو أن الخطر يزداد مع عدد السجائر المدخنة يوميًا وعدد سنوات التدخين.

-ضعف جهاز المناعة.





أعراض سرطان عنق الرحم خلال المراحل المبكرة من سرطان عنق الرحم، غالبًا لا توجد أعراض على الإطلاق، ولكن الأعراض الأكثر شيوعًا هي النزيف المهبلي غير الطبيعي قد يحدث هذا النزيف بين فترات الدورة الشهرية، أو بعد انقطاع الطمث قد يكون نزيف الحيض أثقل أيضًا.

تشمل الأعراض الأخرى التي قد تحدث ما يلي:

-إفرازات مهبلية غير عادية

-ألم في منطقة الحوض

-التعب المفرط

-تورم أو ألم في الساقين

-آلام أسفل الظهر.

الوقاية من سرطان عنق الرحم

نظرًا لأن سرطان عنق الرحم عادة ما يتطور ببطء وليس له أي أعراض في المراحل الأولية، يوصى بإجراء مسحات عنق الرحم بشكل منتظم للكشف عن التغيرات المبكرة في الخلايا. عادة، يتم أخذ مسحات عنق الرحم كل ثلاث سنوات ما لم تشر الفحوصات السابقة إلى وجود خلايا غير طبيعية، وفي هذه الحالة يتم إجراء الفحص بشكل متكرر أكثر.

لقاح فيروس الورم الحليمي البشري

يوصى بلقاح فيروس الورم الحليمي البشري (الذي يتضمن دورة من ثلاث جرعات) للوقاية من سرطان عنق الرحم.