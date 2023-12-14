شكرا لقرائتكم خبر عن عشان فترة حملك صحية.. نظام غذائى متكامل لصحة الأم ونمو الجنين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتطلب الحمل الصحي تغذية سليمة لضمان صحة جيدة للجنين، من خلال الاعتماد على نظام متكامل يعزز نموه ويقلل أيضًا من خطر حدوث مضاعفات.

وفقا لموقع" verywellfamily"، فإن النظام الغذائي أثناء الحمل هو خطة غذائية متخصصة مصممة لتلبية الاحتياجات الغذائية للنساء الحوامل، ويركز بشكل أساسي على تناول العناصر الغذائية الأساسية مثل حمض الفوليك والحديد والكالسيوم لمنع الاضطرابات العصبية وصحة العظام، ونمو وتطور الجنين.

لماذا من المهم اتباع نظام غذائي صحي أثناء الحمل؟

التغذية السليمة خلال هذه المرحلة لا يعزز نمو الطفل وتطوره فحسب، بل يدعم أيضًا صحة الأم، حيث أشارت الأبحاث، أنه إذا تلقى الطفل تغذية غير كافية في الرحم، فقد يزيد ذلك من خطر الإصابة بالسكري وأمراض القلب وارتفاع ضغط الدم في مرحلة البلوغ .

الأطعمة التي يجب تناولها أثناء الحمل الأطعمة الغنية بحمض الفوليك

حمض الفوليك هو أحد فيتامينات ب الأساسية (B9) وهو مهم جدًا لكل من الأم والطفل، خاصة خلال الأشهر الثلاثة الأولى، وحتى 5 إلى 6 أشهر قبل الحمل، تحتوي الفواكه وعصائر الفاكهة والمأكولات البحرية ومنتجات الألبان واللحوم والمكسرات والفاصوليا والسبانخ واللفت والدواجن على أعلى مستويات حمض الفوليك .

الأطعمة الغنية بالكالسيوم

الكالسيوم ضروري لنمو عظام الطفل وأسنانه، الكمية الموصى بها من الكالسيوم هي 1.5 إلى 2 جرام يوميًا للنساء الحوامل، يعد الحليب واللبن والجبن والبروكلي واللفت والجرجير من المصادر الغنية بالكالسيوم .

الأطعمة الغنية بالحديد

خلال فترة الحمل يحتاج جسمك إلى المزيد من الحديد، يساعد هذا المعدن على الوقاية من فقر الدم أثناء الحمل، يحتاج جسمك إلى جرعة قدرها 30 ملج/يوميأ من اللحوم والدواجن والأسماك والحمضيات .

الأطعمة الغنية بفيتامين د

يعد فيتامين د ضروريًا لامتصاص الكالسيوم، وهو أمر مهم لصحة العظام الجرعة الموصى بها من فيتامين د للنساء الحوامل هي 600 وحدة دولية، يساعد قضاء الوقت في الشمس وإدراج الأطعمة المدعمة مثل الحليب في نظامك الغذائي على تحسين مستويات فيتامين د.

الأطعمة الغنية بالبروتين

يعتبر البروتين عنصرًا غذائيًا أساسيًا أثناء الحمل لنمو الطفل، تشمل اللحوم والعدس والمكسرات والمأكولات البحرية والبيض ومنتجات الألبان والفاصوليا والبذور غنية بالبروتين.

الأطعمة الغنية بالألياف

قد يساعد استهلاك الألياف الكافية في تخفيف الإمساك، وهو أمر شائع أثناء الحمل، يوصى بتناول 25-30 جرامًا من الألياف الغذائية في الأشهر الثلاثة الثانية من الحمل، تعتبر الفواكه والخضروات والحبوب والبقوليات غنية بالألياف الغذائية.