شكرا لقرائتكم خبر عن الزنجبيل والخضراوات.. كيف تتجنب خطر الجلطات فى برودة الطقس؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور أحمد عبد الهادي استشاري القلب والأوعية الدموية في كلية طب أسيوط، إنه خلال فصل الشتاء تزداد فرص الإصابة بالعديد من الأمراض، وأبرزها نزلات البرد والأنفلونزا، والتعرض لانقباضات في الأوعية الدموية مما يؤدي إلى الإصابة بالجلطات، فبرودة الطقس تقلل من تدفق الدم بشكل طبيعي في الجسم ولذا تزداد الإصابة بجلطات الدم خلال فصل الشتاء.

وأشار استشاري القلب والأوعية الدموية، إلى أن قلة تدفق الدم في أوردة وشرايين الجسم تعد السبب في التعرض للجلطات والإصابة بها، بسبب تعرضهم لتضييق الأوعية الدموية، لافتا إلى أن العديد من الدراسات الطبية الحديثة أكدت هذا الأمر، أي أنه خلال فصل الشتاء تزداد فرص الإصابة بالجلطات الدموية.

وأضاف عبد الهادي، أن الجسم خلال فصل الشتاء يقوم بمجهود كبير لحماية نفسه من التغيرات في الطقس، لكي يستطيع التأقلم عليها دون تعرضه لأي مضاعفات صحية، فالجسم يسعى للحفاظ على حرارته الداخلية وعند فشله أو حدوث خلل تسهل الإصابة.

ونصح استشاري القلب والأوعية الدموية، بضرورة الحصول علي التدفئة الجيدة خلال فصل الشتاء، سواء كانت عن طريق ارتداء ملابس ثقيلة أو التغذية الجيدة الغنية بالعناصر التي يحتاجها الجسم كالسلطة الخضراء، البروتين، الخضراوات، أو الإكثار من المشروبات الدافئة التي تحمي الجسم كالزنجبيل والقرفة.