“أدوية القلب” تعالج “الكلى”

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_الرياض

يصف الأطباء عادةً الستاتينات لمرضى القلب حيث تعتبر من أكثر الأدوية انتشاراً لسعرها الرخيص وقدرتها على خفض كوليسترول البروتين الدهني منخفض الكثافة المسبب للمرض، ولكن دراسة حديثة أثبتت قدرتها أيضاً على علاج أمراض الكلى المزمنة.

وأظهرت الدراسة المنشورة في دورية “JAMA” الطبية الأمريكية، أن كبار السن الذين يعانون من مرض الكلى المزمن يمكن أن يستفيدوا من تناول الستاتينات، وذلك بعد تتبع البيانات الصحية لنحو 18 ألف مريض بالولايات المتحدة خلال 3 سنوات ونصف.

وجُمعت تلك البيانات من المشاركين الذين تزيد أعمارهم على 65 عامًا، والذين يعانون من مرض الكلى المزمن المعتدل في مرحلتيه الثالثة والرابعة، حيث لاحظ القائمون على الدراسة تحسناً ملحوظاً في صحة الكليتين لديهم.