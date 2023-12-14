استشاري في أمراض القلب: التعرق أعلى الجبهة واستمرار الألم خلال نغزة القلب يشير إلى احتمالية مشكلة بالشرايين

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - أكد استشاري وأستاذ أمراض القلب وقسطرة الشرايين الدكتور “خالد النمر”، أن التعرق أعلى الجبهة واستمرار الألم خلال نغزة القلب، يشير إلى احتمالية مشكلة بالشرايين.

وأضاف في تصريحات لـ “برنامج سيدتي”، عبر قناة “روتانا خليجية”، أن النغزة القريبة من الصدر تكون في كثير من الأحيان ناجمة عن مشكلة في العضلات أو نتيجة للبرد.

ونصح الأشخاص الذين يعانون من نغزة الصدر لفترات طويلة بضرورة زيارة الطبيب في أقرب وقت ممكن للتأكد من السلامة.