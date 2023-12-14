فوائد الشاي الأزرق للبشرة و الصحة.. إليك طريقة تحضيره

بيروت - نادين محمد - كما يوحي الاسم، الشاي الأزرق هو مشروب ذو لون أزرق قوي. أصبح الشاي الأزرق اتجاهًا شائعًا لشاي الأعشاب في السنوات الأخيرة، بسبب فوائده الصحية العديدة.

الشاي الأزرق يساعد في تحسين صحة القلب والدماغ، فضلا عن فوائده المضادة للسكري و للسرطان.



ما هو الشاي الأزرق؟



الشاي الأزرق، المعروف أيضًا باسم شاي زهرة البازلاء الفراشة، ينحدر من جنوب آسيا. يتم صنع الشاي عن طريق تخمير البتلات الزرقاء الزاهية للنبة. والذي يستخدم أيضًا كصبغة غذائية طبيعية. الأسماء الشائعة الأخرى هي بازلاء كوردوفان وأجنحة الحمام الآسيوية.

ما هي فوائد شرب الشاي الأزرق؟

مصدر الصورة FREEPIK

الشاي الأزرق يحتوي على نسبة عالية من مضادات الأكسدة، وخاصة الأنثوسيانين. تساعد مضادات الأكسدة في حماية الجسم ضد الجذور الحرة والإجهاد التأكسدي، وكلاهما يمكن أن يسرع عملية الشيخوخة ويسبب أمراضًا مزمنة.

يحتوي الشاي الأزرق على مركبات قد تكون لها خصائص مضادة للالتهابات. وقد يساعد ذلك على تقليل الالتهابات في الجسم المرتبطة بعدد من المشاكل الصحية.

يُعتقد أن الشاي الأزرق يتمتع بخصائص تساعد على تهدئة الالتهابات. إنه مفيد للأشخاص الذين يعانون من أمراض مرتبطة بالحرارة أو الالتهابات، حيث يتم تناوله بشكل متكرر للمساعدة في تبريد الجسم وموازنة الحرارة الزائدة.

يتم استخدامه أيضًا بسبب فوائده المضادة للشيخوخة التي تمنع ظهور التجاعيد و الخطوط الدقيقة وتمنحكِ بشرة شابة ونضرة.

الشاي الأزرق يحد من التوتر كما يساعد تفاعله مع المواد الكيميائية في الدماغ على تقليل القلق وزيادة الهدوء.

تعمل مركبات الفلافونويد الموجودة في الشاي الأزرق على تعزيز نعومة الجلد والحفاظ عليها. كوب واحد من شاي البازلاء الزرقاء كل يوم يمكن أن يساعد في تنظيف الجسم من جزيئات الطعام غير المهضومة، وتفتيح البشرة الباهتة والقضاء على البقع الداكنة.

تحتوي زهرة البازلاء الزرقاء على مادة تسمى الأنثوسيانين، وهي معروفة بتعزيز الدورة الدموية في الرأس ودعم الوظيفة الجيدة لفروة الرأس.

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كيفية تحضير الشاي الأزرق؟



لا يتطلب صنع كوب من الشاي الأزرق سوى بعض المكونات البسيطة. قومي بغلي بعض عشبة الليمون المجففة وبتلات زهرة البازلاء الزرقاء في الماء لمدة 5 إلى 10 دقائق. قبل الوجبات، اخلطي هذا الخليط العشبي مع القليل من العسل وقدميه دافئاً. يمكنكِ أيضًا شرب الشاي الأزرق البارد بعد تناول الطعام للمساعدة في عملية الهضم وتشجيع النوم السليم.

الشاي الأزرق غني بمضادات الأكسدة - مصدر الصورة freepik

كيفية دمج الشاي الأزرق في روتينك اليومي؟

الشاي الأزرق، كونه خاليًا من الكافيين، يوفر طريقة مبهجة لبدء يومك. إنه بديل مهدئ لمشروبات الصباح التقليدية مثل القهوة أو الشاي العادي. سواء كنت تفضلينه ساخنًا لتدفئة صباحك أو كشاي مثلج مبرد لإحساس منعش، يمكنك الاستمتاع بالشاي الأزرق بطرق مختلفة.

ما هي الآثار الجانبية لتناول الشاي الأزرق؟

الشاي الأزرق آمن بشكل عام للاستهلاك، على الرغم من أنه قد يؤدي إلى توتر في الجهاز الهضمي إذا تم تناوله بكميات كبيرة.

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المصدر well eating