أقوى من المسكنات.. علاجات لورم الضرس والخد بالأعشاب

بيروت - نادين محمد - تورم الضرس والخد قد يكون نتيجة لمشكلة في الأسنان مثل التهاب اللثة أو عدوى في الجذر أو تسوس الأسنان وقد يكون هذا التورم مؤلمًا ومزعجًا، وقد يؤثر على مظهرك وراحتك العامة.

هناك أسباب عديدة لألم الأسنان، بما في ذلك تسوس الأسنان أو الخراج أو التهاب اللثة أو كسر الأسنان.

إذا كان لديك ألم وتورم في الأسنان أو الضروس، فإن أفضل طريقة هي زيارة طبيب أسنانك. ومع ذلك، إذا لم تتمكني من رؤية طبيب الأسنان على الفور، فإن الأعشاب الطبيعية الآتية يمكن أن تساعد في تقليل الانزعاج أثناء انتظار موعد طبيب الأسنان.

الثوم الخام

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الثوم يتمتع بفوائد صحية لا تعد ولا تحصى، بما في ذلك وجود خصائص مضادة للميكروبات والمضادات الحيوية.

إذا كان ألم أسنانك ناتجًا عن عدوى بكتيرية، فقد يكون الثوم مفيدًا في تقديم راحة سريعة من ألم وتورم الضرس لأن خصائصه المضادة للبكتيريا تساعد على مكافحة الالتهابات، وبالتالي توفر لك الراحة التي تحتاجينها بمجرد مضغ فص أو اثنين من الثوم.

ما رأيكِ في أعشاب طبيعية لتبييض لون الأسنان.

النعناع

يعد النعناع علاجًا طبيعيًا رائعًا لألم الأسنان ، فهو يوفر راحة سريعة من التهاب اللثة. بالإضافة إلى ذلك، تحتوي العشبة على المنثول الذي له خصائص مضادة للبكتيريا.

تعد إحدى الطرق التي يمكنك من خلالها استخدام النعناع لتقليل ألم الأسنان هي تخمير الشاي. قومي بوضع ملعقة صغيرة من أوراق النعناع الجافة في كوب من الماء المغلي واتركيه لمدة عشرين دقيقة تقريباً.

يمكنك بعد ذلك تناول الشاي أو استخدامه كغسول للفم بدلا من ذلك، يمكنك وضع كيس شاي النعناع الدافئ على السن المصابة وتركه لفترة من الوقت.

الزعتر

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الزعتر عشب يجعل طعامك شهيًا، ولكنه يتمتع أيضًا بخصائص طبية قوية. فهو غني بمركب الثيمول، وهو مركبه نشط، له خصائص مضادة للفطريات وهو من أعظم العلاجات لعلاج آلام الأسنان.

هناك طريقتان رئيسيتان لاستخدام الزعتر لتخفيف آلام الأسنان. أولاً، يمكنك إضافة قطرة من زيت الزعتر العطري إلى كوب من الماء واستخدامه كغسول للفم.

بدلًا من ذلك، يمكنك رش بضع قطرات من الزيت على كرة قطنية والضغط بها على السن المؤلم.

عشبة القمح

عشبة القمح لها تأثيرات مضادة للالتهابات يمكن أن تقلل بشكل كبير من آلام الأسنان و رفع القدرة المناعية للجسم وتعد عشبة القمح خياراً مناسباً للتخلص من الم وتورم الضرس ولاستخدامه، يمكنك مضغ بعض عشبة القمح الخام أو استخدم خليط عشبة القمح كغسول للفم.

القرنفل

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يستخدم زيت القرنفل أو القرنفل عادة لعلاج مشاكل الأسنان واللثة. وهو غني بشكل طبيعي بالخصائص المطهرة مثل مادة الأوجينول ويمكن أن يدمر الالتهابات البكتيرية.

لعلاج ألم وتورم الأسنان، يمكنك مضغ فص من القرنفل أو فرك زيت القرنفل على المنطقة المصابة في اللثة. يمكنك أيضًا نقع كرة قطنية بعمق في زيت القرنفل ووضعها على السن المصابة لأنه يخدر الألم ويقلل الالتهاب والتورم.

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أوراق النيم

يمكن علاج اللثة المتهيجة والملتهبة بأوراق النيم لأنها تتمتع بخصائص قوية مضادة للبكتيريا ومضادة للالتهابات وعلاجية، مما يجعلها خيارًا شائعًا للطرق المنزلية لعلاج آلام وتورم الأسنان لذا يمكنك صنع عجينة من أوراق النيم، ثم ضعيها على المنطقة المصابة. أيضاً يُمكن لزيت النيم أن يقلل من نزيف اللثة، وألم الأسنان، أو التخفيف من رائحة الفم الكريهة؛ وذلك لامتلاكه خصائص مطهرة.

الكُركُم

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يحتوي الكركم على الكركمين وهو مركب يتمتع بخصائص مضادة للبكتيريا ،ويحارب العدوى. استخدمي مسحوق الكركم الممزوج بمعجون الأسنان أو اطحني الكركم الطازج وضعي المعجون على المنطقة المصابة لتخفيف آلام وتورم الأسنان بشكل طبيعي.

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المصدر:هيلث لاين