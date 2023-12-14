شكرا لقرائتكم خبر عن نصائح للحماية من الإصابة بالأنفلونزا لأصحاب المناعة الضعيفة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خلال فصل الشتاء تزداد فرص الإصابة بنزلات البرد والأنفلونزا، ويصبح أصحاب المناعة الضعيفة أكثر عرضة للإصابة، ومنهم مرضى السرطان الذين تتأثر لديهم الخلايا المناعية بسبب تلقيهم العلاج الإشعاعي أو الكيماوي، ووفقا لموقع timesofindia. سنتعرف علي أبرز الطرق التي تحمي مرضي السرطان من الإصابة بالأنفلونزا خلال فصل الشتاء، ومنها: -التطعيم يظل التطعيم هو الإجراء الوقائي الأكثر فعالية، ولذا يجب على مرضي السرطان تلقي لقاح الحماية من الأنفلونزا السنوي. - النظافةعلي مرضي السرطان الإهتمام بالنظافة العامة والخاصة، فعليهم التأكيد من غسل اليدين بانتظام بالماء والصابون، خاصة قبل الوجبات وبعدها وأيضا خلال التواجد في الأماكن العامة، وفي حالة عدم توفر الصابون يمكنك استخدام معقمات الأيدي التي تحتوي على الكحول. -تجنب التواجد في الأماكن المزدحمة قلل من التواجد في المناطق المزدحمة خلال مواسم ذروة الأنفلونزا، أي خلال فصل الشتاء، ولذا يمكنك تنظيم واختيار المواعيد والنزهات خارج ساعات الذروة لتقليل خطر الاتصال بالأفراد المصابين. -حافظ على بيئة نظيفة قم بتطهير الأسطح التي يتم لمسها بشكل متكرر في المنزل بانتظام، مثل مقابض الأبواب ومفاتيح الإضاءة والأسطح، فهذه الحيلة تساعد على منع انتشار الفيروسات. -راقب الأعراض بيقظة راقب نفسك إذا ظهر عليك أي عرض من الأعراض الأنفلونزا، مثل الحمى والسعال والتهاب الحلق وآلام الجسم والتعب، وأذهب للطبيب بشكل سريع حتي لا تتمكن منك العدوي.