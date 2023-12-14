شكرا لقرائتكم خبر عن منها أمراض العظام.. تعرف على أسباب تورم القدمين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يمكن لأي شخص أن يعاني من تورم القدمين من وقت لآخر، خاصة بعد المشي أو الوقوف لفترات طويلة، وغالبًا ما يتم علاجه عن طريق الراحة، ولكن إذا استمر الأمر، فمن المحتمل أن تحتاج إلى زيارة الطبيب، لأن التورم (المعروف أيضًا باسم الوذمة) يمكن أن يكون علامة لمشكلة كامنة أكثر خطورة، مثل قصور القلب، وتجلط الأوردة العميقة (جلطة دموية في وريد الساق)، والكلى أو تليف الكبد، في هذا التقرير نتعرف على أسباب تورم القدمين، بحسب موقع Harvard.

عندما تقف على قدميك كثيرًا، فإن الجاذبية تسحب الدم إلى عروق ساقيك، ويدخل بعض الماء الموجود في الدم إلى أنسجة ساقيك وقدميك، مما يؤدي إلى تورمها، ولكن هناك أيضًا بعض الحالات التي يمكن أن تسبب تورمًا مشابهًا لأنها تؤثر على حركة السوائل داخل الجسم.

الأسباب الشائعة لتورم القدمينالحمل

يعد تورم القدم والكاحل أمرًا شائعًا أثناء الحمل، على الرغم من أن التورم الشديد أثناء الحمل قد يكون علامة على تسمم الحمل، وهي حالة خطيرة تتضمن ارتفاع ضغط الدم وتورمًا كبيرًا.

إصابة في القدم

التورم هو أحد الأعراض الشائعة لإصابة في القدم أو الكاحل يعد التواء الكاحل أحد أكثر إصابات العضلات والعظام شيوعًا بين الأشخاص من جميع الأعمار.

بدون العلاج المناسب ، قد لا يتعافى الكاحل المصاب بشدة ويمكن أن يفقد نطاق حركته وثباته.

القصور الوريدي

تمنع الصمامات الموجودة في عروق أرجلنا الدم من السحب إلى الأسفل بسبب الجاذبية والتجمع في عروق الساق. مع تقدمنا في السن، تتقدم هذه الصمامات أيضًا في السن، وقد تعمل بكفاءة أقل. وهذا سبب شائع لتورم القدمين.

الالتهاب الوريدي

يمكن أن يسبب الوريد السطحي الملتهب في الساق أو القدم الألم والتورم.

تجلط الأوردة العميقة

في هذه الحالة تتشكل جلطات الدم في الأوردة العميقة بالساقين.. وتمنع الجلطات عودة الدم من الساقين إلى القلب، مما يسبب تورم الساقين والقدمين. يمكن أن يكون هذا خطيرًا للغاية إذا لم يتم تشخيصه وعلاجه على الفور: يمكن أن تتحلل جلطات الدم وتنتقل في الدم إلى الرئتين، مما يسبب حالة تسمى الانسداد الرئوي. وهذا يمكن أن يسبب ضيق التنفس، وألم أثناء التنفس، وحتى الموت.

عادة، تحدث الجلطات في ساق واحدة فقط، وبالتالي تكون ساق واحدة فقط منتفخة بشكل غير عادي. على الرغم من أن التورم الجديد في كلا الساقين والقدمين ليس خطيرًا في كثير من الأحيان، إلا أن التورم الجديد في ساق واحدة فقط هو دائمًا أمر يجب إحضاره إلى طبيبك.

السكتة القلبية

يحدث قصور القلب عندما يصبح البطينان (حجرات القلب السفلية) ضعيفتين أو متصلبتين بشكل غير طبيعي وهذا يعني أن القلب لا يستطيع ضخ الدم بشكل فعال كما ينبغي. ونتيجة لذلك، فإن الدم الموجود في أوردة الساق والذي يجب ضخه مرة أخرى إلى القلب يتجمع في الأوردة، مما يتسبب في تسرب السوائل إلى القدمين وأسفل الساقين.

مرض الكبد

يمكن أن تؤدي بعض أمراض الكبد إلى انخفاض مستويات بروتين يسمى الألبومين في الدم، والذي يتم تصنيعه في الكبد. يؤدي انخفاض مستويات الألبومين إلى مرور السوائل في الدم إلى الأنسجة، مما يؤدي إلى تورم ليس فقط في الساقين والقدمين، ولكن أيضًا في أجزاء أخرى من الجسم مثل اليدين والوجه.

مرض كلوي

يمكن أن تتراكم السوائل في الأنسجة إذا كان المرض يجعل من الصعب على الكلى التخلص من السوائل الزائدة في الجسم (إحدى الوظائف الرئيسية للكلى).

العدوى

التهاب النسيج الخلوي هو عدوى جلدية بكتيرية شائعة تسبب احمرارًا وتورمًا وألمًا في المنطقة المصابة من الجلد. يمكن أن يظهر التهاب النسيج الخلوي في أي مكان بالجسم، ولكنه أكثر شيوعًا في القدمين والساقين. إذا لم يتم علاجه، فإنه يمكن أن ينتشر ويسبب مشاكل صحية خطيرة.

أمراض العظام والأوتار

العديد من المشاكل في العظام والأوتار في قدميك يمكن أن تسبب أيضًا التورم، على الرغم من أنها تسبب الألم أيضًا (على عكس الأسباب الوعائية). وتشمل الأمثلة الكسور والتهاب المفاصل والتهاب الأوتار.

مشاكل في الجلد وأظافر القدمين

مع تقدمنا في العمر، تصبح بشرتنا رقيقة. وهذا يجعل الجلد أكثر عرضة للجروح، والتي يمكن أن تصاب بالعدوى، مما يسبب تورم المنطقة القريبة من الجرح. يمكن أن يؤدي قطع القدم إلى تورم القدم بأكملها. كما يمكن أن تؤدي أظافر القدم الغارزة في الجلد إلى حدوث تقرحات وتورم.