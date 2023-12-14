شكرا لقرائتكم خبر عن عادات صحية تحافظ على صحة المرأة بعد سن الـ30 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مع بلوغ المرأة الثلاثين من عمرها تحتاج إلى ممارسة عادات صحية، سواء غذائية أو فيما يخص لياقتها العامة، لذا نوضح في التقرير التالى عادات صحية للمرأة لتحافظ على صحتها، وفقا لموقعى " rebeccajhughes" و "womensweekly" والتى جاءت كالتالى:

1 - تناول وجبة إفطار صحية

تناول وجبة إفطار تمدك بالطاقة، فيحتاج جسمك إلى الطاقة لتحسين كفاءته للقيام بمهامه اليومية، لذا ابدأى يومك بوجبة إفطار غنية ومغذية بالبروتين والعناصر الغذائية من خضراوات وفاكهة.

2- ممارسة التمارين ولو بشكل بسيط

ممارسة التمارين الرياضة أمر مهم للحفاظ على صحة عظامك وتعزيز الدورة الدموية، يوصى باتباع نظام نشاط بدني يتضمن 20-30 دقيقة من نشاط القلب اليومي (مثل المشي أو الجري أو السباحة أو المشي لمسافات طويلة أو ركوب الدراجات) لصحة القلب وإدارة الوزن وتقليل التوتر.

3 - تناول مكملات ب 12

تناول المكملات الغذائية مثل فيتامين ب 12 من العناصر الغذائية المهمة بالنسبة للنساء، وتعد الخضراوات الورقية الخضراء والبيض واللحوم مصدرًا جيدًا لفيتامين ب12

4 - الخضوع لمسحة عنق الرحم

من المهم تحديد مواعيد لهذه الفحوصات الصحية لاستبعاد أي أمراض ومنع حدوثها، ومن أهمها مسحة عنق الرحم لاستبعاد أي مخاطر سرطانية.

5- التوقف عن تناول الأطعمة المصنعة وشرب الكثير من الماء

ضرورة عدم الاعتماد بشكل كبير على الأطعمة المصنعة والجاهزة لضمان الحصول على صحة جيدة، خاصة أن الدراسات ترتبط خطر زيادة فرص الإصابة بالسرطان بكثرة تناول الأطعمة المصنعة، بالإضافة إلى ذلك يساعد شرب الماء على إبقاء جسمك رطب ويخلص نفسه من الشوائب.