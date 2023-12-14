شكرا لقرائتكم خبر عن مع بدء مبادرة الكشف عن الأورام.. أعراض مبكرة لسرطان الجهاز الهضمى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مع بداية المرحلة الثانية من مبادرة رئيس الجمهورية للكشف المبكر عن الأورام السرطانية (الرئة، البروستاتا، القولون، عنق الرحم) بالمجان، تحت شعار «100 مليون صحة»، والتى تهدف للكشف عن الأورام السرطانية للمواطنين من سن 18 عامًا فأكثر، نسلط الضوء فيما يلى على كل ما يتعلق بأعراض وعلاج سرطان الجهاز الهضمى والمستقيم.

وقال الدكتور ممدوح الشربينى أستاذ الباطنة والأورام وأمراض الدم بجامعة القاهرة وعضو لجنة أورام الجهاز الهضمى بالمعهد القومى للأورام، لـ ”الخليج 365”، إن أورام الجهاز الهضمى من أكثر أنواع الأورام شيوعا وانتشارا، وهو عبارة عن جهاز أنبوبى يبدأ من المرىء مرورا إلى المعدة والإثنى عشر والأمعاء الغليظة، والقولون الصاعد، والقولون النازل، والأمعاء الدقيقة ثم المستقيم.

وعن أعراض الأورام فى كل عضو يوضح الدكتور الشربينى، إنه بالنسبة للمرىء تشمل الأعراض الأولية صعوبة فى بلع الطعام العادى ثم فى مرحلة متقدمة يكون هناك صعوبة فى ابتلاع السوائل.

أما عن أعراض سرطان المعدة، فتشمل الشعور بألم بعد تناول الطعام أو فقدان للشهية ويمكن أن يحدث فقدان غبر مبرر للوزن، وفى مرحلة متقدمة يحدث نزيف أو قىء دموى.

أما عن الأعراض التحذيرية لسرطان القولون الصاعد والنازل فتشمل الإمساك أو مخاط أو دم فى البراز، أما بداية أعراض المستقيم والشرج فتتشابه مع أعراض البواسير، لذا إذا كان هناك أى أعراض للبواسير يجب عدم الاستهانة والخضوع لفحص شامل للشرج والمستقيم، ويجب الأخذ فى الاعتبار العامل الوراثى الذى يلعب دورا كبيرا فى التشخيص.





طرق التشخيص وطرق العلاج

أوضح أستاذ الأورام، أن أفضل وسائل التشخيص هو المنظار الاستكشافى ويتم أخذ عينة من المعدة وعمل تحليل باثولوجى لها، مضيفا أن طرق العلاج الآن أصبحت سهلة، بالنسبة للقولون يتم استئصال الورم وتوصيل النهايات ببعضها البعض، ولكن فى حالات الورم المتقدم يتم عمل تحويل مؤقت وبعد الجراحة الثانية والعلاج الكيماوى يتم توصيل النهايات مرة تانية.

وأشار الطبيب إلى أن هناك تقدم حديث الآن فى علاجات الشرج والمستقيم، حيث يتم إعطاء علاج كيماوى وإشعاعى متزامن مع بعضه وبعدها يتم استكمال علاج كيماوى فقط، وفى نسبة كبيرة تكون هناك استجابة تامة من ناحية التحليل النسيجى وفى هذه الحالة يمكن الإبقاء على المستقيم أو الشرج كما هو مع الاحتفاظ بالقدرة على أدائه بطرقة طبيعية، مع المتباعة الدورية للمريض مع الطبيب المختص.